Jak wygląda manul?

Manul, znany również jako Pallas's cat, to średniej wielkości kot zamieszkujący górzyste obszary Azji Środkowej, w tym Mongolię, Rosję, Chiny i Kazachstan. Ssak ten ma krępe ciało, niewielką głowę i krótkie nogi, co sprawia, że wydaje się być mocno zbudowany. Uroku nadaje mu gęste futro. Jest długie i miękkie, z widocznymi plamami i prążkami, zapewniającymi doskonałe kamuflaż na tle otoczenia górskiego. Warto zaznaczyć, że manul jest zaklasyfikowany jako gatunek zagrożony. Co ciekawe, jednego z nich możemy spotkać w poznańskim ogrodzie zoologicznym.

W Poznaniu spotkamy najpiękniejszego manula na całym świecie

Ogród Zoologiczny w Poznaniu prężnie prowadzi swoją stronę na Facebooku, edukując internautów na temat świata zwierząt. Wspominaliśmy już, że zoo chętnie niosło nowinę na temat, zyskującego sławę Magellana, czyli tamtejszego manula. Ssak wygrał „Manul World Cup 2023”. Niedawno otrzymał także certyfikat, który można obejrzeć na jego wybiegu.

Kto? No ja - Magellan. Manul z Nowego Zoo w Poznaniu. napisano na profilu na Facebooku ZOO Poznań Official Site

Internauci są zachwyceni manulem

Użytkownicy Facebooka nie mieli żadnych wątpliwości dotyczących wyników konkursu „Puchar Świata Manuli”. Jedna z użytkowniczek nazwała mieszkańca poznańskiego zoo „jego Puchatością Magellanem Pierwszym”. Inni zaś komentowali, jak piękny jest manul. Niektórzy twierdzą, że nawet wygląda na zdjęciach na zadowolonego z wygranej.

On jest coraz piękniejszy, chyba od tej miłości do niego wysyłanej. wyjaśnia internautka

Najważniejszy i najpiękniejszy! napisał internauta

Ależ ten manul jest piękny. komentuje użytkowniczka Facebooka

