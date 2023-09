Skandaliczne zachowanie turystów w ZOO. To nie pierwsza taka sytuacja

Karolina Iwaniuk Życie i styl

Do skandalicznej sytuacji doszło w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Turyści stojący przy wybiegu dla bizonów, dopuścili się okrutnego zachowania względem zwierzęcia, które odpoczywało na wybiegu. Okazuje się, że to nie pierwsza taka sytuacja i niekiedy turyści oglądający zwierzęta w polskich ogrodach zoologicznych zapominają, jak powinno się zachowywać w takim miejscu, by nie przeszkadzać zwierzętom, a przede wszystkim nie straszyć ich i nie krzywdzić.

Zdjęcie Poznańskie ZOO opublikowało nagranie, na którym zostało zarejestrowane skandaliczne zachowanie turystów / 123RF/PICSEL / Zoo Poznań Official Site / 123RF/PICSEL