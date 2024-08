W sierpniu aż trzy emerytury. Kto skorzysta?

Harmonogram wypłat emerytur wypłacanych przez ZUS wygląda następująco - zazwyczaj świadczenia są realizowane 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia każdego miesiąca. Jednak terminy mogą ulegać zmianie w sytuacji, gdy dzień wypłaty przypada np. na weekend i święta, będącymi dniami wolnymi od pracy.

Taka sytuacja związana ze zmianą terminu wypłaty świadczenia będzie miała miejsce właśnie w sierpniu. Należy podkreślić, że jeśli wypłata emerytury wypada w dzień wolny, to wówczas świadczenie musi trafić do rąk lub na konto emeryta wcześniej. Co więcej - w sierpniu niektórzy seniorzy otrzymają aż trzy świadczenia.

Rząd zdecydował, że tegoroczna, czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu i trafi do ok. 8,9 mln rencistów i emerytów. W 2023 r. świadczenie także było wypłacane we wrześniu i wynosiło ono wówczas 2650 zł brutto. Na taką kwotę mogły liczyć osoby, których miesięczna emerytura bądź renta nie były wyższe niż 2900 zł brutto.

"Czternastka" zostanie wypłacona wraz z emeryturą i rentą w taki sam sposób jak świadczenie główne - przelewem lub przekazem gotówkowym.

Tegoroczna, czternasta emerytura w pełnej wysokości odpowiadać będzie kwocie minimalnej emerytury, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł brutto. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę wyższą niż 2900 zł brutto, "czternastka" będzie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Część seniorów w sierpniu będzie mogła cieszyć się aż trzema świadczeniami z ZUS-u. Emeryci otrzymają przelewy z sierpniową emeryturą, a w dodatku niektórzy zainkasują w tym samym miesiącu emeryturę wrześniową oraz "czternastkę".

Stanie się tak, ponieważ 1 września wypada w niedzielę, a więc dzień wolny od pracy. W związku z tym świadczenie musi być wypłacone wcześnie, a więc w ostatnim dniu roboczym - 30 sierpnia. Wówczas niektórzy seniorzy otrzymają wrześniową emeryturę i "czternastkę". Pamiętajmy jednak, że trzy świadczenia trafią w sierpniu do seniorów, którzy swoje emerytury otrzymują 1. dnia każdego miesiąca.

Ile wynosi najniższa, średnia i najwyższa emerytura w Polsce?

Od marca br. minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, natomiast wysokość średniego świadczenia w kraju to niewiele ponad 3400 zł brutto. Takie kwoty z pewnością nie dotyczą mieszkańca Śląska, który co miesiąc pobiera z ZUS emeryturę w wysokości 48 tys. zł. Jak to możliwe?

Oddział ZUS w Zabrzu wypłaca mieszkańcowi Śląska emeryturę w wysokości 48 673,53 zł. Mężczyzna na swoje świadczenie pracował bardzo długo, bo aż 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Co ciekawe - przez cały ten czas nie skorzystał ze zwolnienia lekarskiego.

