W sklepach Lidla pojawią się tłumy? W ofercie koszulki Lacoste

Za jedną koszulkę firmy Lacoste trzeba będzie zapłacić w Lidlu 149 zł. Czy to dużo? Firma odzieżowa Lacoste produkuje ubrania, które raczej zaliczane są do tych droższych. Identyczna koszulka, która dostępna będzie w Lidlu, oferowana jest w wielu, popularnych sklepach internetowych i przeważnie kosztuje ok. 200-250 zł. Można trafić na promocję takiej koszulki i wówczas zapłacimy za nią ok. 150 zł, ale należy pamiętać, że taka cena dotyczy tylko najmniejszych i największych rozmiarów.