Zamiast wykańczających ćwiczeń - zabawa modą

Początek roku, pomimo wszechobecnej krytyki haseł w rodzaju "nowy rok - nowa ja", obfitował w wyzwania, związane z rozpoczęciem nowych diet, odstawieniem cukru, przejściem na weganizm oraz pracą nad smukłą sylwetką. Prawdziwą furorę zrobił 75 Hard Challenge, który ma być wyzwaniem, zmierzającym do uzyskania wymarzonej figury i poprawy zdrowia.

Wyzwanie polega na trzymaniu się ścisłej diety, codziennych ćwiczeniach min. 45 minut, wypijaniu kilku litrów wody dziennie i czytaniu min. 10 stron książek każdego dnia. Reżim, nieprzewidujący żadnych odstępstw, ma być sprawdzianem silnej woli, determinacji i obiecuje spektakularne efekty właśnie w 75 dni. Podobno właśnie tyle potrzeba, by widoczne były rezultaty a nawyki "weszły w krew" i stały się początkiem stałej zmiany w życiu. Wiele osób wzięło udział w tym sportowym "konkursie", publikując codziennie swoje postępy i dzieląc się przemyśleniami.

Alternatywą do trzymania diety i wylewaniu siódmych potów na siłowni stał się 75 Hard Style Challenge, który z dbaniem o sylwetkę nie ma kompletnie nic wspólnego, a jego cele to: ograniczenie konsumpcjonizmu, znalezienie swojego własnego stylu, zabawa modą i wzajemne inspiracje pomiędzy uczestnikami. Na czym polega to modowe wyzwanie, które zyskało w ostatnim czasie ogromną popularność w mediach społecznościowych?

75 dni, by odnaleźć i pokochać swój unikatowy styl

Pomysłodawczynią 75 Hard Style Challenge jest Mandy Lee, znana na TikToku jako oldloserinbrooklyn. Jest popularną analityczką modową, influencerką i ponad wszystko chce, by kobiety dobrze poczuły się z tym, co mają, zamiast wciąż wpadać w pułapkę niekończących się zakupów, wyprzedaży i odwiecznego "nie mam się w co ubrać", choć szafa pęka w szwach.

Filmik opisujący założenia 75-dniowego wyzwania obejrzało już ponad 200 tys. użytkowników, a powstały hashtag ma ponad 1,5 mln wyświetleń. Na czym dokładnie polega ten challenge? W głównej mierze chodzi o to, by odnaleźć swój własny, unikatowy styl ubioru. W pierwszym i ostatnim dniu challengu należy zrobić porządki w swojej garderobie, ale uwaga! Nie chodzi o wyrzucenie zbędnych rzeczy. Pozbyć się należy jedynie ubrań mocno zniszczonych, za małych lub zdecydowanie za dużych, innymi słowy: tylko takich, z którymi naprawdę nie da się już nic zrobić.

Pozostałe rzeczy będą tym, w czym będziemy chodzić przez 2,5 miesiąca. Przez cały okres wyzwania nie wolno kupić niczego nowego. Stylizacje na każdy dzień będziesz tworzyć z tego, co już posiadasz, motywując się w ten sposób do świeżego spojrzenia na zgromadzone w szafie ubrania, tworzenia ciekawych, nieoczywistych zestawień i przyjrzenia się sobie: w czym czujesz się komfortowo, a w czym nie? Co według ciebie podkreśla twoją osobowość? Które zestawy chętnie powtarzasz? Dlaczego? Jak wpływa na ciebie konkretna stylówka? Dzięki temu dowiesz się o sobie więcej: o tym, czego oczekujesz od mody, które jej elementy najbardziej do ciebie przemawiają, a co kompletnie do ciebie nie pasuje. Dzięki temu odkryjesz swój własny, oryginalny styl ubioru. A przy tym zaoszczędzisz.

- Każdego dnia musisz opublikować zdjęcie lub filmik swojej stylizacji - mówi Mandy. To z kolei ma motywować, ale także zbierać społeczność, która myśli podobnie. Która ma dość nadmiernego, wręcz chorobliwego konsumpcjonizmu.

Ekologia, rozwój osobisty i... moda

Z ograniczonej liczby ubrań można stworzyć ogromną ilość stylizacji CanvaPro

75 Hard Style Challenge zachwyciły się kobiety (i nie tylko) na całym świecie. Filmików z codziennych stylizacji nie brakuje, a w komentarzach sporo jest słów wsparcia, ciekawych pomysłów i porad, zawiązują się także nowe przyjaźnie bazujące na wspólnych wartościach. Uczestniczki wyzwania przyznają, że trudno im oprzeć się pokusie sezonowych wyprzedaży w sklepach, ale benefity z challengu odczuwają już po kilku dniach. Samo gruntowne wysprzątanie i organizacja swojej szafy dają wiele: spokój, odnalezienie dawno zapomnianych elementów garderoby i związane z nimi wspomnienia, lepsza widoczność ubrań, która ułatwia tworzenie zestawów na każdy dzień.

Większość internautek przyznaje, że to naprawdę działa: obserwując swoje stylizacje i wyciągając z tego wnioski, czytając komentarze innych a przy tym mając ograniczoną ilość ubrań naprawdę można odnaleźć swój styl, ale także lepiej poznać siebie i swój gust. A przy tym zrozumieć jak szkodliwe jest materialistyczne podejście do świata, uświadomić sobie, że być może wcale nie potrzebujemy takiej ilości nowych rzeczy. Choćby dla takiego wniosku warto spróbować wziąć udział w tym wyzwaniu. Podejmiesz je?

