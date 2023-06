Kontrowersyjne praktyki firm pożyczkowych

Wiele działających na rynku firm pożyczkowych oferuje swoim klientom różnego rodzaju usługi dodatkowe - m.in. pakiety medyczne, porady prawne czy porady prawne. I nie byłoby w tym nic nieetycznego, gdyby nie fakt, że warunkiem otrzymania pożyczki jest przymus wykupienia wspomnianych usług.

Dla firm pożyczkowych to sposób na obejście ustawy antylichwiarskiej i "nadrobienie" wpływów utraconych przez regulacje prawne w kontekście odsetek.

Inną, również szkodliwą praktyką firm pożyczkowych jest sprzedaż certyfikatów poświadczających zdolność klienta chcącego wziąć pożyczkę. W tym przypadku mechanizm działania jest bardzo prosty. Firma pożyczkowa współpracuje biznesowo z podmiotem gospodarczym generującym "specjalne raporty", które pokazują, czy klient będzie w stanie spłacać pożyczkę w terminie.

Reklama

Czytaj także: Płacisz za długi sąsiada? Wielu z nas nawet o tym nie wie

Zdjęcie Branie kolejnych pożyczek będąc w trudnej sytuacji finansowej, to prosta droga do pętli zadłużenia / WOJCIECH STROZYK/REPORTER/ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / Reporter

Rzecz jasna, w zdecydowanej większości przypadków, nawet klienci już zadłużeni, otrzymują raport pozwalający im na pobranie kolejnej pożyczki. A to najkrótsza droga do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Koszt takiego certyfikatu to nawet 30 proc. kapitału.

Raport jest ważny przez 30 dni i pozwala na przedłużenie terminu spłaty o kolejny miesiąc. Jednak kiedy traci on ważność - ponownie należy za niego zapłacić. To kolejny "fikołek" firm pożyczkowych w odniesieniu do ustawy antylichwiarskiej.

Długi Polaków sięgają już 80 miliardów złotych

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazie informacji kredytowych BIK przeterminowane zadłużenie Polaków przekroczyło na koniec kwietnia br. już 80 mld zł. W rok urosło o 4,2 mld zł - informuje w komunikacie BIG InfoMonitor.

Zdjęcie Polacy z roku na rok coraz bardziej się zadłużają / 123RF/PICSEL

Wspomniane ponad 80 mld zł zaległości należy do blisko 2,7 mln Polaków. Z kolei 10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce wygenerowało długi na łączną kwotę ponad 0,5 mld zł. Na czele zestawienia znajduje się mieszkaniec Lubelszczyzny. 66-letni mężczyzna ma już prawie 84 mln zł zaległości, kwota wciąż rośnie ze względu na naliczane odsetki.