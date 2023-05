Dlaczego sen jest ważny?

Życie i styl Mrowienie w rękach, refluks, zgaga. Efekty spania "na rozgwiazdę" Sen wbrew pozorom nie jest stratą czasu. Jest potrzebny do regeneracji, nabrania sił i energii. To właśnie dzięki odpowiedniej dawce odpoczynku organizm jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Brak snu negatywnie odbija się na zdrowiu i podnosi ryzyko wystąpienia niektórych chorób takich jak m.in. cukrzyca, otyłość, depresja oraz nadciśnienie tętnicze. Ponadto nieodpowiednia dawka snu prowadzi do obniżenia nastroju, pogorszenia funkcji poznawczych, bólów głowy, drażliwości i problemów z pamięcią oraz koncentracją.

Badania wskazują, że niezapewnianie organizmowi odpowiedniej dawki snu ma również wpływ na strukturę mózgu. Z analiz naukowców, które zostały opublikowane w "The Journal of Neuroscience wynika, że brak snu przyspiesza tempo starzenie się tego narządu.

Sen a starzenie się mózgu. Co mówią wyniki badania?

Naukowcy zbadali 134 zdrowe osoby, dokładnie 42 kobiety i 92 mężczyzn w wieku od 19 do 39 lat. W tym celu wykorzystano obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Zastosowano podział na pięć grup. Trzy pierwsze odznaczały się całkowitym brakiem snu. Wówczas zaobserwowano, że postarzyło to mózgi badanych o 1-2 lata w stosunku do wieku wyjściowego.

Poza tym wykazano powiązania między procesem starzenia po utracie snu a częściowym brakiem snu. W jednej z grup znajdowały się osoby, które w ciągu jednej nocy spędziły w łóżku jedynie trzy godziny, a w drugiej ochotnicy, którzy podczas pięciu nocy spali po pięć godzin. W obu przypadkach nie zauważono jednak zmian związanych z wiekiem mózgu.

Naukowcy wywnioskowali więc, że wystarczy całkowita utrata snu, czyli nieprzespanie jednej nocy, by wpłynąć na wiek mózgu i go postarzyć. Zmiany te można jednak cofnąć za pomocą regeneracji, czyli odespania.

