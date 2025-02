Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W piątek na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami - wynika z prognozy pogody opracowanej przez specjalistów z IMGW. Należy spodziewać się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, a w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim oraz na wybrzeżu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej ok. 7 cm.

Termometry wskażą od -4 st. C na Suwalszczyźnie, ok. -1 st. C w centralnej Polsce, do 2 st. C na południu i nad morzem. Wieczorem zdecydowanie się ochłodzi i chwyci mróz, w związku z tym na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko.

W nocy z piątku na sobotę opady śniegu możliwe na południowym zachodzie i na południu kraju. Temperatura minimalna od -10 st. C na południu i północnym wschodzie, ok. -7 st. C w centrum, do -4 st. C na północnym zachodzie i -1 st. C nad morzem - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W kotlinach karpackich nawet 14 "kresek" poniżej zera.

W sobotę nadal duże zachmurzenie, przelotne opady śniegu, a na północy prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C do 1 st. C, w rejonach podgórskich od -6 st. C do -3 st. C.

Noc z soboty na niedzielę bardzo zimna. Temperatura minimalna od -11 st. C na północnym wschodzie do -5 st. C miejscami na zachodzie i południowym zachodzie oraz do -2 st. C nad morzem. Natomiast na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -16 st. C - wskazuje IMGW.

Na razie nie zanosi się na to, żeby w Polsce zrobiło się cieplej 123RF/PICSEL

Mróz nie odpuści?

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu nadal będzie bardzo zimno. W poniedziałek lokalne opady śniegu, a nocami termometry mogą wskazać nawet kilkanaście st. C na minusie.

We wtorek, środę i czwartek bez większych zmian - duże zachmurzenie i temperatura minimalna od ok. -12 st. C na południu i południowym zachodzie, ok. -7 s. C w centrum i na wschodzie do -1 st. C nad morzem, natomiast w kotlinach górskich spadki do -17 st. C - zwłaszcza nocą.

