Wakacje 2021: Festiwal Piknik Country & Folk. Jakie atrakcje czekają na turystów w Mrągowie?

Festiwal Piknik Country i Folk w Mrągowie - historia

Festiwal Piknik Country i Folk w Mrągowie to najstarsze i największe tego typu wydarzenie muzyczne w Polsce, a także jedno w największych w Europie. Odbywa się on rokrocznie bez przerwy od 1982 roku skupiając podczas wydarzenia największe gwiazdy muzyki country i folk z Polski i zagranicy.



Jego pierwsza edycja odbyła się w Jeleniej Górze, druga w Karpaczu, a kolejne już w Mrągowie i ta tradycja kontynuowana jest do dziś.



Pierwszym oficjalnym utworem tego legendarnego festiwalu był "If You Don’t Like Hank Williams" Krisa Kristoffersona. Przez prawie 40 lat na kolejnych edycjach festiwalu wystąpiło blisko 600 artystów z Polski i z zagranicy, w tym z USA, Kanady i Australii.



Za nazwę "piknik" odpowiedzialny jest Korneliusz Pacuda, który chciał, by oddawała ona atmosferę luźnej, rodzinnej zabawy.



W tym roku już od piątku 23 lipca będzie można bawić się w Mrągowie przy dźwiękach muzyki country. Jakie atrakcje czekają tam na turystów, którzy poza festiwalem chcą odkryć zakamarki tego pięknego miasta położonego w województwie warmińsko-mazurskim?



Jezioro Czos

Cały festiwal odbywa się w amfiteatrze położonym tuż nad malowniczym jeziorem Czos. Ma ono rozwiniętą linię brzegową i charakteryzuje się przejrzystą wodą, która zachęca, by korzystać z chłodzących kąpieli i wybrać się na żeglugę. To rozległe jezioro rynnowe można podziwiać także spacerując urokliwą promenadą. Warta uwagi jest też ścieżka rowerowa o długości 11 km znajdująca się właśnie w okolicy jeziora. Jezioro Czos przyciąga też turystów ze względu na ścieżkę edukacyjną o długości 500 m rozpoczynającą się za amfiteatrem, a kończącą się na Źródełku Miłości odwiedzanym przez zakochanych, którzy chcą mieć pewność, że ich miłość przetrwa aż po grób.



Mrongoville, czyli dziki zachód w Mrągowie

Nie ma muzyki country bez Dzikiego Zachodu. Przyjeżdżając na Festiwal Piknik Country & Folk wprost nie można nie odwiedzić wyjątkowego miejsca, jakim jest Mrongoville, czyli miasteczko westernowe położone na przedmieściach nieopodal rzeki Dajny. Wystrój rodem z amerykańskiego westernu, klimatyczny bar i restauracja, a także hotel "El Dorado", który przenosi nas na dziki zachód to niejedyne atrakcje tego miejsca. Można tam również zapoznać się ze zwyczajami kultury indiańskiej, obejrzeć zabytkową lokomotywę, a nawet nauczyć się strzelania z łuku. Bar natomiast oferuje kowbojskie trunki, a restauracja specjały kuchni Dzikiego Zachodu.





Jezioro Magistrackie

Choć Jezioro Magistrackie nie jest tak malownicze, jak Jezioro Czos, ma ono sporą wartość historyczną. Znajduje się ono w samym centrum Mrągowa, wśród niskich budynków, stanowiąc jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc spacerowych miasta. Swoją nazwę zawdzięcza prawu, które zostało zniesione w 1808, a które traktowało o tym, iż łowienie ryb w tak małych jeziorach przysługiwało wówczas jedynie członkom magistratu miejskiego.





Wieża Bismarcka na Dawnym Wzgórzu Jaenike

Będąc w Mrągowie nie można pominąć odwiedzenia zabytkowej Wieży Bismarcka. Znajduje się ona w parku im. Sikorskiego koło ul. Brzozowej na Wzgórzu Jaenike. Jej budowa została zakończona w 1908 roku, a zbudowano ją na cześć kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka, który był uznawany za bohatera narodowego. Do I wojny światowej wieża ta była miejscem spotkań towarzyskich, a w okresie międzywojnia służyła jako punkt widokowy. Na szczycie wieży można podziwiać panoramę Mrągowa, a na niektórych tablicach obiektu można odnaleźć mrągowskie legendy.



Muzeum Sprzętu Wojskowego w Mrągowie

Prawdziwą gratką dla fanów militariów jest gorąco polecane przez turystów Muzeum Sprzętu Wojskowego. Jest to jedyne miejsce w północno-wschodniej Polsce z tak liczną ekspozycją muzealną wojskowych obiektów. Jej podstawę stanowią pojazdy, które były wykorzystywane przez armie byłego Układu Warszawskiego, na które składają się czołgi, transportery i ciężarówki.



