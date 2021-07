Wakacje 2021: Rusza 761. edycja Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku

Jarmark Dominikański od setek lat przyciąga turystów z całej Polski i z zagranicy. Mimo obostrzeń związanych z trwającą pandemią, również w tym roku na Stare Miasto zawitają tysiące spragnionych wrażeń turystów i mieszkańców Gdańska.

Historia Jarmarku św. Dominika

Początki Jarmarku Świętojańskiego sięgają 1260 roku, gdy wraz z zarządzeniem papieża Aleksandra IV, na wniosek zakonu dominikanów, wierni mieli być zachęcani do udziału w odpustowej mszy z okazji dnia św. Dominika. Udział w odpuście wiązał się z możliwością uniknięcia kary czyśćca przez wiernych.

Początkowo całe wydarzenie miało charakter typowo religijny, ale z czasem nabrało mocno komercyjnego charakteru, a to za sprawą przybywających do gdańskiego portu statków z handlarzami z różnych stron świata. Tym sposobem w Gdańsku rozwijała się dystrybucja egzotycznych towarów z najbardziej odległych stron Europy - od portugalskich czy francuskich win po wytworne sukna czy wyszukane przyprawy.

Oprawa artystyczna jarmarku również nabierała atrakcyjności - stałym elementem wydarzeń stały się pokazy cyrkowe, parady kuglarzy czy występy zagranicznych artystów. Jarmark Dominikański naznaczony był również chwilami grozy. W 1310 roku Krzyżacy, korzystając z nieobecności króla Łokietka ograbili miasto i zamordowali kupców handlujących na rynku. 28 lat późnej z cyrkowej menażerii wprost do Motławy zbiegł... dwumetrowy krokodyl, wzbudzając niebywałą sensację wśród bywalców jarmarku. Na szczęście delikwenta udało się odłowić i mieszkańcy Gdańska mogli odetchnąć z ulgą.



Wybuch II wojny światowej przerwał tradycję Jarmarku Dominikańskiego na 33 lata, by w 1972 roku powróciła ona na mapę atrakcji Gdańska. Od tamtej pory impreza rokrocznie cieszy się niezwykłą popularnością nie tylko wśród mieszkańców wybrzeża, ale też turystów z całej Polski i Europy. Wydłużył się również czas jej trwania - z dwóch tygodni do trzech, by wszyscy zainteresowani mieli okazję skorzystać z wszystkich atrakcji.



Jarmark św. Dominika dziś

Zdjęcie Jarmark Dominikański jest porównywany do Oktoberfest / Lu Yang/Xinhua News/East News / East News/ Zeppelin

Współcześnie Gdańsk może pochwalić się jedną z największych - obok popularnego w krajach niemieckojęzycznych Weihnachtsmarkt czy Oktoberfest - imprezą plenerową w Europie. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia będą kolory życia, a organizatorzy zadbali, by każdy uczestnik - bez względu na wiek i miejsce pochodzenia - znalazł coś wyjątkowego dla siebie.

Na jarmarku nie zabraknie rodzinnych rozrywek, ale też atrakcji dla wszystkich spragnionych kulturalnych czy sportowych wrażeń. Turyści zza granicy jak co roku będą mieli okazję nie tylko skosztować polskiej kuchni, ale też zapoznać się z bogatą ofertą kulturalną Gdańska. Trzeba jednak pamiętać, że wśród współczesnych handlarzy i wystawców jarmarku nie brakuje też reprezentacji z bardziej odległych zakątków Europy.

Ponadto uczestnicy mają szansę brać udział w barwnych korowodach, a na najmłodszych czekają wesołe miasteczka, parady maskotek czy spotkania z postaciami z bajek. Trudno zaprzeczyć, że Jarmark św. Dominika to wielkie święto nie tylko Gdańska, ale też doskonała wizytówka Polski w Europie.



Jarmark Dominikański 2021. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Przygotowania do jarmarku rokrocznie ruszają już wczesną wiosną. Na ostatniej prostej, kilka dni przed startem znane są już wszystkie szczegóły trzytygodniowych wydarzeń w Gdańsku.

24 lipca w okolicach godziny 12 nastąpi wirtualne przekazanie kluczy do miasta kupcom przez panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. W południe ulicami Gdańska przejdzie kolorowa parada, która oficjalnie otworzy trzytygodniowe obchody gdańskiego święta. W pierwszy weekend będzie miało również miejsce otwarcie Muzeum Bursztynu, a wieczorami na Łąkowej Łące odwiedzający będą mieli okazję zrelaksować się przy muzyce rozrywkowej.

Zdjęcie Uroczyste otwarcie Jarmarku św. Dominika zawsze przyciąga tłumy ciekawskich turystów / East News

Na Przystanku Ołowianka dla fanów sportowych emocji organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji związanych ze świętem siatkówki. Ten sportowy akcent pojawił się nie bez powodu - w tym roku Gdańsk i Ergo Arena będzie gospodarzem mistrzostw świata w tej dyscyplinie.

Amatorzy sztuki, muzyki i kina również nie będą się nudzić - dla chętnych zaplanowano m.in. koncerty z gdańskich wież, wystawy impresjonistów i postimpresjonistów w formacie 3D, czy też seanse w cyklu "Kino na Ołowiance".



Szczegółowy plan wydarzeń oraz informacje praktycznie i dotyczące bezpieczeństwa na wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie Jarmarku: https://jarmarkswdominika.pl/

