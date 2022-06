Wybierają się na wakacje, często pragniemy, by hotel spełniał nasze wymogi, za które niekiedy sporo płacimy. To jednak nie oznacza, że w hotelu możemy zachowywać się, jak tylko nam się podoba. Istnieją pewne oczywiste zasady, według których powinniśmy się zachowywać, by nie uprzykrzać pracy obsłudze hotelowej, ani nie przeszkadzać innym gościom. Do takich oczywiście należy brak głośnego zachowania, przestrzeganie higieny i odpowiedniego ubioru we wspólnych strefach jak hol, recepcja, basen, czy restauracja. Są też mniej oczywiste "grzeszki", które popełniają hotelowi goście, a które wywołują mieszane uczucia u innych. Co wobec tego jest w złym tonie, gdy przebywamy w hotelu?

Rosjanka wyrzucona z hotelu w Warszawie. Ostra wymiana zdań! W hotelowych pokojach, prócz stałego wyposażenia jak łóżko, krzesła, szafy, znajdujemy także takie rzeczy jak szlafroki, suszarkę do włosów, miniaturki kosmetyków czy lodówkę wypełnioną drobnymi przekąskami i napojami. Kiedy jesteśmy w hotelu, z większości tych udogodnień możemy korzystać bezpłatnie (prócz minilodówki czy minibarku - za spożyte stamtąd rzeczy musimy potem zapłacić w recepcji). Opuszczając już hotel, możemy ze sobą zabrać:

Łazienkowe miniaturki żeli, szamponów i mydełek

Kapcie hotelowe

Jednorazowy czepek kąpielowy

Zestaw do szycia

Tych rzeczy nie zabieraj z hotelu! Najesz się wstydu

Co w przypadku, gdy zapragniemy zabrać ze sobą hotelowy szlafrok, szklankę czy ręcznik? Wówczas taki czyn jest już kradzieżą. Stałe wyposażenie pokoju w hotelu, które nosimy, jak chociażby szlafrok czy ręcznik są regularnie prane i dezynfekowane przez obsługę. Wobec tego nadają się do dalszego użytkowania przez innych klientów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pościeli, czy takich rzeczy jak wieszaki na ubrania i lampki nocne.

Słowa dziękuję, proszę i przepraszam. Tak mało, a tak wiele

Zdjęcie Hotelowe kapcie to jeden z najczęściej zabieranych przez gości przedmiotów / 123RF/PICSEL

Zwrotów grzecznościowych uczymy się od dziecka, ale niekiedy zapominamy o nich w dorosłym życiu. Chociaż osoby pracujące w hotelu otrzymują wypłatę za wykonywanie codziennych obowiązków, to po prostu w dobrym tonie jest podziękować obsłudze za ich usługi. Możemy także w ramach podziękowań zostawić w pokoju drobny napiwek dla osób sprzątających. Wówczas z pewnością zostaniemy zapamiętani jako goście idealni i spokojnie będziemy mogli wrócić do hotelu raz jeszcze.

Wolność Tomku w swoim domku. Swoboda nie zawsze jest odpowiednia

W domowym zaciszu zachowujemy się zwykle nieco inaczej, niż w miejscach publicznych. Niektórzy hotele traktują jak przedłużenie domu i zachowują się nieco zbyt swobodnie. Należy pamiętać chociażby o tym, że ściany w pokoju nie zapewniają całkowitej intymności i warto zachowywać się ciszej, niż robilibyśmy to we własnym mieszkaniu. Kwestia ta dotyczy zarówno zabaw dzieci, puszczania muzyki, czy nawet nocnych igraszek z ukochanym. Z pewnością inni goście hotelu będą nam wdzięczni za poszanowanie ich prawa do ciszy i odpoczynku.

