Wakacje z teściami. Prosty przepis na małżeńską kłótnię?

Co do tego, że wakacje są potrzebne każdemu nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. To przecież właśnie czas wolny pozwala nam naładować baterię i daje chwilę oddechu od codziennych obowiązków. W mediach społecznościowych coraz więcej par chwali się wyjazdami na wakacje w towarzystwie teściów.

Jest to ciekawe zjawisko, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie wspólnego wypoczynku z teściową. W komentarzach pod różnymi wpisami nie brakuje też opinii, że nadmierna ilość czasu spędzona z teściami jest wręcz autostradą do małżeńskich kłótni i wielu nieporozumień.

Trzeba przyznać, że dla wielu par konieczność spędzenia wakacji w towarzystwie teściów nie jest komfortowa. Jednak jeśli nie ma możliwości zmiany takiego stanu rzeczy, warto dołożyć wszelkich starań, aby wspólny odpoczynek był jak najbardziej korzystny dla obu stron. Jak to zrobić?

Przede wszystkim ważna jest odpowiednia komunikacja i opracowanie przejrzystego planu na wspólne wakacje. Pozwoli to uniknąć wielu nieporozumień oraz ewentualnych konfliktów, jakie mogłyby narodzić się podczas wypoczynku. Podkreśla to m.in. pani Jowita, która wypowiedziała się na temat urlopu z teściami w naszych mediach społecznościowych.

Wakacje z rodzicami to dla nas świetna opcja. Mamy dzięki temu z mężem chwilę dla siebie, a dzieci świetnie się z nimi dogadują. W tym roku pojechaliśmy z nimi na urlop i było naprawdę super. Głównie dzięki odpowiedniej organizacji pani Jowita

W innych komentarzach nie brakowało z kolei opinii, że w przypadku podejmowania decyzji o wspólnych wakacjach z teściami, wiele zależy od charakteru rodziców drugiej połówki.

"Teściowie są różni. Z jednymi można jechać na wakacje, z innymi niekoniecznie" - pisała pani Daria.

"Ja byłam z teściową na wczasach, było super i wesoło" - uważa pani Bernadeta.

"Wszystko zależy od relacji, które nas łączą z teściami. Ja jestem jak najbardziej na tak" - napisała pani Katarzyna.

Większość kobiet nie wyobraża sobie jednak wspólnego relaksu z teściową. Nie brakuje przedstawicielek płci pięknej, które jednoznacznie podkreślają, że wakacje z teściami stałyby pod znakiem ich ciągłego oceniania ze strony matki ukochanego oraz konieczności dostosowywania się do planów rodziców.

"Nigdy nie pojechałabym na wakacje z teściową! Urlop to czas relaksu" - pisze pani Katarzyna.

Nie pojechałabym na wakacje z teściową. Ani z tego pożytku, ani odpoczynku napisała pani Dorota

"Raz byłam na wakacjach z teściami. Był to pierwszy i ostatni raz. Koszmar" - relacjonuje pani Joanna.

"Nigdy w życiu nie pojadę z teściową na wakacje. Po co mam psuć sobie wypoczynek?" - pyta retorycznie pani Ewa.

Czy warto jechać na wakacje z teściami?

Widać wyraźnie, że opinie na temat wyjazdu na wakacje z teściami bywają bardzo skrajne. Postanowiliśmy zatem zapytać psycholożkę, Alicję Moc, czy warto planować wspólny odpoczynek z rodzicami i jak odpowiednio przygotować się na taką ewentualność.

- W tego typu przypadkach wiele zależy od relacji, jaka jest pomiędzy dziećmi a rodzicami. Jeśli w życiu codziennym bez problemu się ze sobą dogadują, to można w ciemno obstawiać, że tak samo będzie to wyglądało podczas wakacji. Gorzej jednak, jeśli ich relacje są zgoła odmiennie i kłótnie pomiędzy małżonkami a teściami są na porządku dziennym. Awantur można jednak uniknąć, odpowiednio planując swoje wakacje. Warto porozmawiać wspólnie na temat tego, jak każda ze stron widzi wspólny urlop i ustalić zasady, na jakich cały wyjazd miałby się opierać. Trzeba pamiętać też o asertywności i otwartym mówieniu o swoich potrzebach. Jeśli w danym momencie chcemy być na chwilę sami lub spędzić czas bez teściów, warto im o tym otwarcie powiedzieć. W przeciwnym razie sami tak naprawdę narazimy się na niepotrzebne kłótnie i nieporozumienia - tłumaczy psycholożka.

A wy, jakie macie doświadczenia ze wspólnych wakacji z teściami? Co sądzicie o takiej formie spędzania urlopu? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach!