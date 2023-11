Nowe limity dodatkowych zarobków seniorów

Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Należy jednak pamiętać, że jeśli ich wynagrodzenie przekroczy limit ustalany przez ZUS, może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące i są one aktualizowane na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu, o którym w swoich komunikatach informuje Główny Urząd Statystyczny.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. czytamy, że:

"Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7194,95 zł".

Od 1 grudnia 2023 roku świadczenie będzie podlegać zmniejszeniu, jeżeli przychód przekroczy 5036,46 zł

W porównaniu z II kwartałem 2023 roku, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7005,76 zł mamy do czynienia ze wzrostem o 189,19 zł miesięcznie. To z kolei oznacza, że limity dla dorabiających emerytów i rencistów będą wyższe.

"Na podstawie najnowszych danych ZUS przeprowadził obliczenia, które wskazują, że od 1 grudnia 2023 roku świadczenie będzie podlegać zmniejszeniu, jeżeli przychód przekroczy 5036,46 zł (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Natomiast po przekroczeniu kwoty 9353,44 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), świadczenie to zostanie zawieszone" - informuje gazetaprawna.pl.

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące i są one aktualizowane na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu

Kogo nie obowiązują limity?

Zespół Ubezpieczeń Społecznych wskazuje osoby, których takie limity nie dotyczą. Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Bez ograniczeń mogą też dorabiać niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy także rent rodzinnych, które przysługują po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Do śledzenia kwot granicznych nie są ponadto zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń - czytamy na stronie zus.pl.