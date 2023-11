ZUS apeluje o dostarczanie dokumentów. Bez nich emerytura będzie niższa

Brak dokumentów to niższa emerytura

Serwis Biznes Interia poinformował, że: "Jeśli posiadamy świadectwo pracy, którego nie złożyliśmy w ZUS, to jeśli je znajdziemy i dostarczymy, możemy liczyć na wyższą emeryturę. W 1999 roku przeprowadzona została reforma emerytalna i to właśnie szczególnie dokumentów wydanych przed tym rokiem dotyczy sprawa".

Dziennikarz redakcji biznesowej Interii Przemysław Terlecki przypomina, że jeśli nie dostarczymy do ZUS świadectw pracy za okres przed 1999 rokiem, może to skutkować niższą emeryturą. Zatem warto zadbać o odnalezienie wspomnianych dokumentów i przedłożenie ich do ZUS.

Reklama

Co jednak w sytuacji, kiedy nie otrzymaliśmy świadectwa pracy? Jeśli firma, w której pracowaliśmy, nadal istnieje na rynku, powinna mieć w swoim archiwum dokumenty poświadczające o naszym zatrudnieniu. Wówczas powinniśmy się do niej zgłosić z prośbą o wydanie świadectwa pracy, ponieważ każda firma jest do tego zobowiązana.

Czytaj także: Emerycie, nie przegap tego terminu. W piątek ważna wiadomość dla konkretnej grupy

Zdjęcie Co możemy zrobić, jeśli nie posiadamy świadectwa pracy? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Jak otrzymać świadectwo pracy, jeśli firma już nie istnieje?

Jeśli natomiast przedsiębiorstwo zakończyło swoją działalność, powinniśmy postępować wedle wskazówek ZUS, z których wynika, że:

Jeżeli zakład pracy został zlikwidowany, a było to przedsiębiorstwo państwowe dokumentację osobową i płacową pracowników tych zakładów pracy mógł przejąć:

następca prawny - np. przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku zmian organizacyjnych lub przekształceń, albo spółka prawa cywilnego lub handlowego, która powstała po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa,

organ założycielski - najczęściej wojewoda,

organ nadrzędny - np. ministerstwo.

Zdjęcie Dostarczenie do ZUS świadectwa pracy może sprawić, że otrzymamy wyższą emeryturę / 123RF/PICSEL

Warto wiedzieć: Jak ponownie przeliczyć emeryturę lub rentę? ZUS tłumaczy, jaki dokument złożyć

Ponadto na obszarze każdego województwa prowadzone jest archiwum, które gromadzi dokumentację ze zlikwidowanych państwowych zakładów pracy. Wykaz tych archiwów znajduje się na stronie ZUS - wystarczy, że po wejściu na witrynę zus.pl w polu "wpisz szukane słowo" zamieścimy frazę: "baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy".

Jeśli pracowaliśmy w firmie, która zatrudniała do 20 pracowników i nie posiadamy świadectwa pracy, to nie musimy się martwić. "Przed laty bowiem w wypadku mniejszych firm pracodawca zgłaszał wszystkich pracowników do ZUS z imienia i nazwiska" - czytamy na stronie Biznes.Interia.pl.

Wówczas wystarczy podać w ZUS dokładny adres pracodawcy, imię i nazwisko właściciela firmy, numer konta płatnika składek (NKP) - pisze w swoim artykule Przemysław Terlecki, dziennikarz serwisu Biznes.Interia.pl.