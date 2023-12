Spis treści: 01 Ważne wybory w 2024 roku

02 Najważniejsze sportowe imprezy

03 Coroczne wydarzenia kulturalne

Ważne wybory w 2024 roku

2024 rok upłynie pod znakiem ważnych wyborów. Choć dopiero co cała Polska żyła wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w październiku, to już niedługo czekają nas kolejne - tym razem samorządowe. Dokładna data nie jest jeszcze ustalona, jednak już teraz wiadomo, że odbędą się one w jedną z kwietniowych niedziel (7, 14 lub 21).

W nadchodzącym roku kończy się również kadencja posłów i posłanek zasiadających w Parlamencie Europejskim. Z tego powodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej odbędą się wybory. Zostały one zaplanowane na 6-9 czerwca. Łącznie wybranych zostanie 705 posłów, natomiast z Polski wybierzemy 53 reprezentantów.

Reklama

Jeszcze ważniejsze wybory czekają w tym roku Amerykanów. 5 listopada wybiorą oni swojego kolejnego prezydenta. W pojedynku o ten urząd zmierzą się prawdopodobnie obecny i poprzedni prezydent USA, czyli Joe Biden oraz Donald Trump, choć obaj nie otrzymali jeszcze oficjalnych nominacji swoich partii. Aktualne sondaże dają przewagę drugiemu z mężczyzn.

Z innych ważnych politycznych wydarzeń warto odnotować wejście Bułgarii do strefy euro i Schengen wraz z 1 stycznia oraz dołączenie Szwecji do strefy NATO 4 kwietnia.

Najważniejsze sportowe imprezy

W 2024 roku odbędą się również istotne wydarzenia sportowe. Przede wszystkim oczy kibiców na całym świecie będą skierowane na Paryż - w dniach 26 lipca do 11 sierpnia odbędzie się tam letnie igrzyska olimpijskie. Polacy będą liczyć na co najmniej kilkanaście medali. Szanse na nie będzie mieć m.in. Iga Świątek, lekkoatleci, kajakarze, wioślarze czy żeglarze.

W czerwcu i lipcu z kolei odbędą się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Gospodarzem turnieju będą Niemcy, a mecze zostaną rozegrane w 10 miastach. Finał zaplanowany jest na 14 lipca. W Euro 2024 wezmą udział 24 drużyny. Czy będzie wśród nich reprezentacja Polski? Tego jeszcze nie wiemy - baraże, w których zagra, odbędą się 21 i 26 marca.

Coroczne wydarzenia kulturalne

Jak co roku będą mieć miejsca także ważne wydarzenia kulturalne. Ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 10 marca. Polska liczyła na nagrodę dla "Chłopów" - niestety tak się jednak nie stanie, bowiem filmu zabrakło na ostatnio ogłoszonej shortliście w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wciąż jednak może liczyć na statuetkę jako animacja. Co więcej, w stawce najlepszych dokumentów wciąż liczą się dwie polskie produkcje, "Apolonia, Apolonia" oraz "Skąd dokąd".

W maju czeka nas kolejna edycja konkursu Eurowizji. Po ubiegłorocznym zwycięstwie Loreen w Wielkiej Brytanii teraz rywalizacja przeniesie się do szwedzkiego Malmo. Wciąż nie wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę oraz w jaki sposób zostanie wyłoniony. W ostatnim czasie sporo mówiło się w tym kontekście o Justynie Steczkowskiej, która wyraziła chęć powrotu do konkursu, a w najbliższych dniach ma opublikować swoją muzyczną propozycję.

Zobacz również: Trzy urlopowe hity na 2024 rok. Gdzie będą wypoczywać polscy wczasowicze?