To ostatnia superpełnia w tym roku. Warto spojrzeć w niebo

Zbliżająca się sierpniowa pełnia księżyca będzie wyjątkowa. Księżyc znajdzie się wyjątkowo blisko Ziemi. Takie zjawisko nazywane jest w astrologii superpełnią lub superksiężycem. Wówczas księżyc znajduje się w syzygijnym perygeum swojej orbity. Według szacunków NASA jest wówczas do 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum.

Superpełnia, którą będzie można zaobserwować w noc z 12 na 13 sierpnia to ostatnia w tym roku szansa na zobaczenie księżyca z tak bliska. Zgodnie w wyliczeniami ekspertów kulminacja ma mieć miejsce o 3:36 nad ranem. Wówczas księżyc ma świecić najbardziej intensywnie i znajdować się najbliżej Ziemi - najprawdopodobniej będzie to odległość 367 779 kilometrów.

Reklama

Jak sierpniowa superpełnia wpłynie na nasze życie?

Sierpniowa superpełnia nazywana jest również Pełnią Księżyca Jesiotrów. Zgodnie z astrologią, to zjawisko może sporo namieszać w naszych życiach. Jak wpłynie na poszczególnie znaki zodiaku?

Zdjęcie Sierpniowa superpełnia nazywana jest również Pełnią Księżyca Jesiotrów. / 123RF/PICSEL

Baran

Barany powinny potraktować nadchodzącą pełnię jako punkt zwrotny w swoim życiu. Muszą zapomnieć o hamulcach, które nie pozwalają im ruszyć do przodu i zrobić to co, co od dawna planują.

Byk

Dla Byków nadchodząca pełnia może okazać się wyjątkowo trudna. Jeśli borykają się z problemami w sferze zawodowej, życiowe turbulencje zaczną być bardziej odczuwalne. Jak przetrwać ten czas? Nie walcz z losem. Spróbuj zaakceptować nadchodzące zmiany.

Bliźnięta

Nadchodzący czas dla Bliźniąt będzie okazją do złapania wiatru w żagle. Chociaż zmiany początkowo mogą przytłoczyć osoby spod tego znaku zodiaku, ostatecznie czas pełni okaże się dla nich owocny.

Rak

Osoby spod znaku Raka w ostatnich miesiącach borykały się z wieloma trudnościami. Nadchodząca pełnia będzie dla nich czasem oczyszczenia. To doskonały moment na pożegnanie trosk i ograniczeń, które uniemożliwiają działanie. Od tej chwili wszystko będzie układać się znacznie lepiej.

Lew

Pełnia Księżyca Jesiotrów może namieszać także w spokojnym i poukładanym życiu Lwów. Osoby spod tego znaku powinny wystrzegać się rodzinnych kłótni i sporów. Sprzeczki w najbliższym czasie nie wyjdą im na dobre.

Panna

Panny od dłuższego czasu walczą z chaosem w swoim życiu. Niestety Pełnia Księżyca Jesiotrów jedynie przyśpieszy nadchodzące od dawna zmiany. Osoby spod tego znaku powinny zaufać swojej intuicji. Rady innych mogą okazać się interesowne.

Waga

Waga to jeden z tych znaków zodiaku, na które nadchodząca Pełnia Księżyca Jesiotrów wpłynie korzystnie. Osoby spod tego znaku mogą spodziewać się nagłego przypływu mocy i chęci do działania. Wszystko zacznie się układać.

Skorpion

Skorpiony w ostatnich miesiącach nie mogły narzekać na brak pracy. Osoby urodzone pod tym znakiem powinny zapomnieć na chwilę o wymaganiach innych i skupić się na swoim komforcie. To sprawi, że niektóre problemy rozwiążą się same.

Strzelec

Pełnia Księżyca Jesiotrów przyniesie Skorpionom mnóstwo niespodzianek. Osoby urodzone pod tym znakiem w przyszłych dniach powinny oczekiwać nagłych wiadomości i niespodziewanych atrakcji. Będzie się działo!

Koziorożec

Pełnia Księżyca Jesiotrów przyniesie Koziorożcowi przede wszystkim nieoczekiwane wydatki. Osoby spod tego znaku powinny uważnie planować budżet.

Wodnik

Wodnik to zdecydowanie wygrany nadchodzącej Pełni Księżyca Jesiotrów. Osoby spod tego znaku w nadchodzącym czasie rozkwitną. To dobry moment na realizacje planów. Niezakończone sprawy rozwiążą się same.

Ryby

Ryby podczas Pełni Księżyca Jesiotrów powinny skupić się przede wszystkim na własnych pragnieniach. Osoby spod tego znaku będą chciały w nieco się wyciszyć. To dobry moment na ukojenie emocji.

***

Zobacz również:

Oni są najbardziej sexy w zodiaku - naprawdę trudno się im oprzeć

Sukces to ich drugie imię. Tym znakom zodiaku zawsze się udaje!

Te znaki zodiaku to same problemy - egoiści, gwiazdy i królowe dramatu