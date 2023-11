Spis treści: 01 ZUS zmienia terminy wypłaty emerytur. Oto co czeka seniorów

02 Kiedy emerytura w listopadzie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada swój z góry ustalony harmonogram wypłaty emerytur. Świadczenia wypłaca seniorom w stałe dni miesiąca, a każdy emeryt otrzymuje swoją emeryturę w dniu określonym w decyzji o jej przyznaniu. Tego dnia pieniądze zostają wysłane do niego pocztą lub przelane na konto bankowe, w zależności od tego, na jaką opcję się zdecyduje.

ZUS zmienił terminy wypłat emerytury w listopadzie. Wielu seniorów czeka niespodzianka

Zgodnie ze standardowymi procedurami możliwymi terminami wypłaty emerytur z ZUS są 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Kiedy jednak dzień wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny lub święto, wówczas konto seniora zostaje zasilone nieco wcześniej. Taka sytuacja czeka wielu emerytów w listopadzie.

Kiedy emerytura w listopadzie?

Z przyspieszeniem terminu wypłaty emerytur seniorzy mieli do czynienia już w października. Wówczas 1. dzień tego miesiąca wypadał w niedzielę, co sprawiło, że pieniądze z ZUS trafiły do emerytów otrzymujących świadczenie w tym dniu jeszcze 29 września. 15 października był natomiast dniem wyborów, przez co emeryci i renciści odebrali swoje pieniądze 13 października.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce również w listopadzie. Terminy wypłat świadczenia z ZUS przypadają w listopadzie w:

1. dzień miesiąca - środa (Wszystkich Świętych),

5. dzień miesiąca - niedziela,

6. dzień miesiąca - poniedziałek,

10. dzień miesiąca - piątek,

15 dzień miesiąca - środa,

20. dzień miesiąca - poniedziałek,

25. dzień miesiąca - sobota.

Seniorzy, którzy emeryturę otrzymują 1. dnia miesiąca wypłatę dostali jeszcze 31 października. W jednym miesiącu mogli więc liczyć na dwa świadczenia. Emeryci zwyczajowo odbierający pieniądze 5. dnia miesiąca w listopadzie emeryturę powinni otrzymać już w piątek, 3 listopada. Ci, którzy świadczenie pobierają 25. dnia miesiąca tym razem otrzymają je 24 listopada, w piątek. Wszystko z uwagi na fakt, iż standardowy termin wypłaty wypadnie w dzień wolny do pracy.

