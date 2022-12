Spis treści: 01 Kwota wolna od podatku 2023

02 Progi podatkowe 2023

03 Co zmienił Polski Ład 2.0? Kwota zmniejszająca podatek

04 Polski Ład i zwrot podatku dla emerytów

05 Ulga dla samotnych rodziców 2023

Kwota wolna od podatku 2023

Kończący się 2022 rok obfitował w podatkowe rewolucje. Najważniejsza z nich to podniesienie kwoty wolnej od podatku. Jeszcze do końca 2021 ta wynosiła 8000 zł. Nowelizacja przyniosła ogromne zmiany i obecnie kwota wolna od podatku to 30 000 zł.

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł oznacza, że do tej kwoty podatnik nie płaci ani grosza podatku. W skali miesiąca zarobki nie mogą przekroczyć 2500 zł. Kwota wolna od podatku w 2023 roku nie ulegnie zmianie. Niemniej jednak zmieniają się zasady uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) i ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie obejmują kwoty wolnej od podatku.

Progi podatkowe 2023

W 2022 roku PIT za 2021 rok był naliczany według starych progów podatkowych. W przypadku rocznego dochodu do 85 528 zł wysokość podatku wynosiła 17%. O W przypadku dochodów powyżej 85 528 zł rocznego dochodu wysokość podatku wynosiła 32%. Ile wynoszą progi podatkowe w 2023 roku?

W 2023 roku PIT za 2022 rok będzie rozliczany zgodnie z nowymi progami podatkowymi. Podstawa opodatkowania do 120 000 zł rocznego dochodu wyniesie 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł.

Zdjęcie Kwota wolna od podatku i progi podatkowe w 2023 roku. Co wprowadzają nowe przepisy? / 123RF/PICSEL

Obniżka podatku PIT do 12% dotyczy I progu podatkowego i ma objąć nawet 25 mln podatników. Z kolei dla osób osiągających powyżej 120 000 zł rocznego dochodu wysokość podatku wyniesie 10 800 + 32% z nadwyżki.

Kwota zmniejszająca podatek obniża wysokość obowiązku podatkowego względem urzędu skarbowego. Bez tej podatnik zapłaciłby wyższy podatek dochodowy. Polski Ład zmienił jego wysokość z 5100 zł na 3600 zł rocznie.

Już od momentu wprowadzenia, czyli od 1 lipca 2022 roku, zmniejsza się jednocześnie wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do 300 zł. Co zmieni się w PIT od 1 stycznia 2023 r.?

Przede wszystkim podatnicy, którzy uzyskują dochody z kilku źródeł, będą mogli upoważnić nawet trzech płatników do zmniejszania zaliczek. Na przykład pracodawca, zleceniodawca lub ZUS wypłacający emeryturę. Przy dwóch umowach każdy płatnik będzie obniżał zaliczki proporcjonalnie o 150 zł, a przy trzech - o 100 zł.

Polski Ład i zwrot podatku dla emerytów

Obniżenie stawki stawka podatku dochodowego z 17 proc. na 12 proc. zmienia wysokość emerytur. Zmiana stawki PIT 1 lipca 2022 roku sprawiła, że osoby, które od stycznia do czerwca nadpłaciły podatek, mogą liczyć na wyrównanie. Zwrot podatku dla emerytów to nawet 700 zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Emeryci, którzy otrzymują mniej niż 2500 zł, nie dostaną nic. Jak wiadomo, te emerytury są zwolnione z podatku. Pozostali mogą liczyć na zwroty. Dla przykładu świadczeniobiorcy, których emerytura wynosi 3 tys. brutto, otrzymają 150 zł wyrównania. Z kolei osoby, których emerytura przekracza 5 tys. zł. brutto, w 2023 roku otrzymają dodatkowo nawet 700 zł.

Ulga dla samotnych rodziców 2023

Zamieszanie w prawie podatkowym w 2022 roku to również rewolucje związane z popularną ulgą dla samotnych rodziców. Najpierw Polski Ład 1.0 pozbawił ich możliwości dokonania wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W zamian za to rodzice dostali ulgę podatkową w stałej kwocie 1500 zł. Nie minęło pół roku, a kolejna nowelizacja, czyli Polski Ład 2.0, przywrócił ulgę.

Zdjęcie Od 1 lipca 2022 r. powróciła możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2022 r. / 123RF/PICSEL

Dokonując więc rozliczenia w 2023 roku, rodzice mogą rozliczyć się z dzieckiem na zasadach sprzed 1 stycznia 2022 r. Samotni rodzice mogą skorzystać podwójnej kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Przywrócenie ulgi zastąpi wprowadzoną przez Polski Ład 1.0 ulgę podatkową w wysokości 1,5 tys. zł.

