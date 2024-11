Dofinansowanie do zimowego wypoczynku dla emerytów to tak naprawdę "wczasy pod gruszą". Świadczenie to przysługuje pracownikom, którzy są lub byli zatrudnieni w firmie posiadającej Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracodawca jest zobowiązany do utworzenia ZFŚS, jeśli zatrudnia co najmniej 50 osób lub gdy prowadzi on działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Jeśli nie ma spełnionego jednego z tych dwóch warunków, pracodawca może założyć ZFŚS dobrowolnie lub może o to wnioskować zakładowa organizacja związkowa.