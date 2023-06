Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli – o co chodzi?

Już od 1 września 2024 roku mogą wejść w życie nowe przepisy, które dadzą nauczycielom możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Na czym będą polegać zmiany? Do sejmu trafił projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który określa wymogi, jakie musi spełnić nauczyciel chcący udać się na wcześniejszą emeryturę.

Wiele osób ze środowiska nauczycielskiego oczekiwała, że zostanie przywrócony art. 88 Karty Nauczyciela, z którego zrezygnowano. Miało to miejsce w trakcie reformy emerytalnej w 1999 roku – wówczas zapadła decyzja o odebraniu nauczycielom prawa do wcześniejszej emerytury od 1 stycznia 2007 roku. Możliwość prawa do wcześniejszej emerytury przedłużono do 31 grudnia 2008 roku. Obecnie z tego przywileju mogą skorzystać wyłącznie osoby, które spełniły ten warunek właśnie do końca 2008 roku.

Sprawa powróciła w tym roku, dzięki wcześniej wspomnianej nowelizacji. Zakłada ona dodanie do Karty Nauczyciela art. 88a, który ponownie umożliwia nauczycielom przejście na emeryturę bez względu na wiek.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli – jakie warunki trzeba będzie spełnić i kto może na nią liczyć?

Projekt nowelizacji zakłada specjalne warunki, które będą musieli spełnić nauczyciele chcący przejść na emeryturę przed osiągnięciem wymaganego wieku. Zostaną one wyszczególnione w artykule 88a Karty Nauczyciela. Na wcześniejszą emeryturę będą mogli liczyć nauczyciele, którzy:

rozpoczęli pracę na stanowisku pedagogicznym, nauczycielskim lub wychowawczym przed 1 stycznia 1999 roku ;

; mają udokumentowany okres składkowy w wysokości 30 lat , w tym 20 lat na faktycznym wykonywaniu pracy na stanowisku pedagogicznym, nauczycielskim lub wychowawczym;

, w tym na faktycznym wykonywaniu pracy na stanowisku pedagogicznym, nauczycielskim lub wychowawczym; mają udokumentowany fakt, że nie przysługuje im prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę wyszczególnioną w art. 88.

Nowe przepisy dotyczące prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli mogą wejść 1 września 2024 roku.

Nowe przepisy dotyczące prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli mogą wejść 1 września 2024 roku. Jednak to, kiedy nauczyciele będą mogli skorzystać z nowych uprawnień, zależy od ich daty urodzenia:

nauczyciele, którzy urodzili się przed 1 września 1966 roku będą mogli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury od 1 września 2024 roku ;

będą mogli skorzystać z prawa do ; nauczyciele, którzy urodzili się po 31 sierpnia 1966 roku i przed 1 września 1969 roku będą mogli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury od 1 września 2025 roku ;

i będą mogli skorzystać z prawa do ; nauczyciele, którzy urodzili się po 31 sierpnia 1969 roku będą mogli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury od 1 września 2026 roku.

Decyzja co do tego, czy skorzysta się z prawa do wcześniejszej emerytury, będzie należeć wyłącznie do nauczyciela. Zostanie emerytem przed osiągnięciem wieku emerytalnego ma być możliwe w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub częściowej bądź całkowitej likwidacji danej placówki szkolnej.

