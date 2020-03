Weź czarną kurę, a objawy same znikną

A jeśli kura nie pomoże to weź kota, psa, łyżeczkę kurkumy, albo garść nasion chia. O tym, skąd się bierze popularność pseudonauki i gdzie leży granica między prawdą, a szarlatanerią, opowiada Łukasz Lamża, filozof przyrody, dziennikarz naukowy, autor książki „Światy równoległe”.

Aleksandra Suława, INTERIA.PL: "Ludzkość się schładza. Średnia temperatura ciała człowieka to już nie 36,6, ale ponad pół stopnia mniej"- donoszą naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. Skąd mam wiedzieć, że to prawda? I że to ważne?

Łukasz Lamża: - Gdybym miał dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi w tym badaniu, plan działania byłby następujący: najpierw spróbowałbym zlokalizować jakiś podręcznik medyczny, w który omawia kwestię temperatury ciała - po prostu, żeby upewnić się co do podstaw. Później, opierając się na jakimś przeglądowym artykule, musiałbym sprawdzić, jak wygląda aktualny stan badań na ten temat. Dopiero potem mógłbym wziąć się za raport naukowców ze Stanforda i przyjrzeć się stosowanej przez nich metodzie, sprawdzić co, jak i kiedy mierzyli. Być może na tym etapie skontaktowałbym się też z ekspertem, który pomógłby mi w krytycznej ocenie tych badań. W sumie kilka wieczorów poświęconych na sprawdzenie, powiedzmy sobie szczerze, pierdołki.

Mnóstwo roboty.

- Dlatego ja nie krytykuję tych, którym się nie chce i wolą zaufać ekspertom.

Którym ekspertom? Bo dziś wybór autorytetów to nie taka prosta sprawa.

- Kilka lat temu napisałem artykuł "Lek na raka, który obala teorię Einsteina", pokazujący jak wygląda cykl życia newsa naukowego. Taka wiadomość, zanim zostanie opublikowana przez polskiego dziennikarza, najczęściej pojawia się na łamach BBC, CNN, "Guardiana" lub innego dużego, obcojęzycznego portalu. Zagraniczni dziennikarze korzystają zaś z informacji prasowych, rozsyłanych przez biura uczelni. Biura uczelni opierają się natomiast na wiadomościach, dostarczonych im przez samych naukowców. Na każdym etapie informacja rozcieńcza się coraz bardziej. W przypadku wspomnianego "leku na raka", w miarę zbliżania się do źródła okazywało się, że to rzekomo cudowny preparat na raka tak naprawdę nie był testowany na ludziach, tylko na myszach, że nie leczył wszystkich rodzajów raka, tylko jeden konkretny i że właściwie to nie leczył, tylko zmniejszał objętość guza, i to nie zawsze, a tylko czasem.

Wpisałam w wyszukiwarkę frazę: "przełomowe odkrycie naukowców". Okazuje się, że w ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy cztery przełomowe odkrycia: wirusa, zawierającego nierozpoznane geny, wirusa z brazylijskiego jeziora, nowy gatunek bakterii, która walczy ze zmianami klimatycznymi, oraz nowy antybiotyk. Ten ostatni odkryła sztuczna inteligencja. Wydawałoby się, że nauka to jakaś rozpędzona maszyna, która co i raz wyrzuca z siebie przełomowe odkrycia. Prawda to?

- Pani jest dziennikarką, ja jestem dziennikarzem, przecież obydwoje dokładnie wiemy, jak to działa. Nikogo nie będzie interesował artykuł o tym, że dokonaliśmy niewielkiego postępu w pewnej mało znanej dziedzinie, która w przyszłości może mieć wpływ na leczenie niektórych nowotworów. Newsem jest to, że właśnie odkryliśmy lek na wszystkie rodzaje raka. Koniec. Wszystko poniżej tego poziomu to nuda.

Matko, jaki się poleje hejt pod tym tekstem. Już widzę komentarze: Dziennikarze to idioci, lenie i manipulatorzy.

- To nie jest wyłącznie wina dziennikarzy. Już na poziomie artykułu naukowego pojawia się tendencja, żeby temat troszeczkę podrasować. Z własnego akademickiego doświadczenia wiem, że redaktorzy notorycznie mówią: Wszystko dobrze, ciekawy tekst, ale może byśmy ten tytuł jakiś inny wybrali, jakiś klikalny. A to jest, przypominam, czasopismo naukowe, najwyższy poziom, intelektualne sedno. Jednak nawet takiemu medium zależy na wysokim czytelnictwie: bo będzie sprzedaż, bo będą cytowania, bo będzie prestiż. A autorzy? Przecież moja kariera naukowa jest zależna od tego, czy inni będą czytać moje artykuły. Nie chcę sprawiać wrażenia, że nauka jest nieuczciwa, ale błędem byłoby przedstawianie jej jako krystalicznie czystej strefy.