Jakie wynagrodzenie otrzymuje premier?

Na poniedziałek na godz. 10 zaplanowano expose premiera Mateusza Morawieckiego, po którym Sejm zagłosuje nad wotum zaufania dla jego rządu. Jednak jest niemal pewne, że Morawiecki nie otrzyma wotum zaufania, a misję tworzenia rządu otrzyma Donald Tusk.

Dziennik "Fakt" przyjrzał się zarobkom, na jakie może liczyć Donald Tusk po tym, jak zostanie premierem.

Obecnie zasadnicza pensja premiera wraz z dodatkiem funkcyjnym to ok. 20 tys. 500 zł, ale do tej kwoty należy również doliczyć dodatek stażowy, w przypadku Tuska może wynieść maksymalny pułap, czyli 20 proc. Wówczas miesięczne wynagrodzenie premiera może wynieść ok. 23 tys. 600 zł - wylicza "Fakt".

Zdjęcie Obecnie Donald Tusk otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości ok. 5 tys. 800 zł / 123RF/PICSEL

Wyższa emerytura dla Donalda Tuska?

Tak wysokie wynagrodzenie będzie miało również wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego Donalda Tuska. "Po czterech latach w rządzie, jeśli wystąpi o przeliczenie świadczenia i doliczenie wpłaconych składek, ZUS może podnieść mu emeryturę co najmniej o 960 zł brutto" - czytamy w "Fakcie".

Obecnie Donald Tusk otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości ok. 5 tys. 800 zł. To jednak nie wszystko, ponieważ na konto polityka wpływa również co miesiąc ok. 20 tys. zł brutto z tytułu świadczenia emerytalnego z Brukseli.

