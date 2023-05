Wielka akcja na rzecz czystości Ziemi: Pracownicy Decathlon zebrali ponad 2 tony śmieci

Prezentacja partnera

Któż umie docenić walory porannego joggingu w pięknych, a przede wszystkim czystych okolicznościach przyrody, jeśli nie sieć silnie związana ze zdrowym trybem życia? Decathlon postawił na odpowiedzialność środowiskową swoich pracowników, angażując ich w organizację wydarzeń na rzecz sprzątania Ziemi. Właśnie zakończyła się kolejna edycja tego przedsięwzięcia, w ramach której pracownicy sieci z całej Polski zebrali ponad 2 tony śmieci.

Sprzątanie w całej Polsce

Akcje sprzątania odbyły się w ponad 20 miastach Polski, w tym Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi. Zorganizowane zostały przez pracowników lokalnych sklepów Decathlon, którzy osobiście brali udział w porządkowaniu terenów zielonych, miejsc do uprawiania sportu oraz innych przestrzeni publicznych.

W wydarzeniach wzięło udział kilkaset osób, a formy sprzątania były różnorodne — czasem to były inicjatywy ekip z poszczególnych sklepów, innym razem eventy otwarte dla wszystkich mieszkańców czy też odbywające się we współpracy z lokalnymi szkołami i klubami sportowymi.

Jednym z doskonałych przykładów jest tutaj Tarnów, gdzie sieć od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, uczestnicząc m.in. w akcjach sadzenia drzew oraz walce ze smogiem. Od 4 lat sklep wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika organizuje coroczne sprzątanie Ziemi. W tym roku udział wzięło 60 osób, które zebrały ok. 400 kg śmieci.

Mikołaj Włodek, Team Manager Decathlon Tarnów, z entuzjazmem mówił o zaangażowaniu młodzieży w te działania: "Fantastyczne jest to, że młodzi ludzie angażują się w tak istotne kwestie związane z przyszłością naszej planety. Jako Decathlon Tarnów czujemy się współodpowiedzialni za obszary przeznaczone do uprawiania sportu, dlatego sprzątanie Ziemi stało się już tradycją dla naszych pracowników".



Zdjęcie Pracownicy sieci Decathlon podczas sprzątania terenów zielonych w Tarnowie / materiały prasowe

Plogging dobrym pomysłem na lato?

Przykra prawda jest taka, że z roku na rok śmiecimy coraz więcej. W 2022 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że przeciętny Polak wyprodukował średnio 358 kg odpadów komunalnych w czasie 12 miesięcy. To o 16 kg więcej niż rok wcześniej. Ponad 85 proc. tego rodzaju śmieci wytwarzają gospodarstwa domowe. Do recyklingu trafiło zaś zaledwie 26,7 proc. "tego urobku", a więc tyle samo co w roku 2020. Wiele z tych śmieci trafia niestety także do lasów, na ulicę, czasem nawet do parków.

Zgodnie ze starym porzekadłem "ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka", każdy z nas może bez większego wysiłku przyczynić się do poprawy tej sytuacji i przy okazji zadbać o estetykę przestrzeni, którą ze sobą dzielimy. Może w tym pomóc obco brzmiące słowo "plogging". Co to dokładnie oznacza?

Nazwa plogging to połączenie szwedzkiego słowa "plocka upp" oznaczającego podnoszenie śmieci oraz angielskiego "jogging", czyli bieganie.



Zasady ploggingu są proste: podczas biegu, spaceru czy treningu na świeżym powietrzu "ploggerzy" zbierają porozrzucane śmieci, które napotykają na swojej drodze. Wszystko, czego potrzebują, to rękawice ochronne oraz worek na śmieci.

Pomysł ten łączy w sobie zdrowy styl życia i dbałość o planetę. Również w Polsce coraz więcej osób przekonuje się do tego pomysłu, organizując wspólne ploggingowanie.

Za pan brat z rowerami

Dla tych, którzy nad bieganie przedkładają jednak jazdę na dwóch kółkach, także znalazła się propozycja w ramach akcji wspólnego sprzątania Ziemi. W Łodzi Decathlon dołączył do eventu organizowanego przez Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK. Cykliści otworzyli sezon rowerowy wspólnym przejazdem rowerami, który tym razem miał również ekologiczny charakter. Przy jednym z punktów zbiórki uczestników, Decathlon Rent umożliwił wypożyczenie i przetestowanie rowerów, a Decathlon Serwis naprawę własnych jednośladów. W ramach Dnia Ziemi, oprócz promowania ekomobilności i zrównoważonego rozwoju, uczestnicy wraz z pracownikami Decathlon posprzątali okoliczne tereny zielone.

Wpływ takich działań jest wymierny - oprócz zebranych śmieci, uczestnicy akcji mogli przekonać się, jak ważne jest dbanie o otaczające nas przestrzenie i jak można wpłynąć na ich stan.

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu

Decathlon nie ogranicza się jedynie do sprzątania terenów zielonych. Firma jest także zaangażowana w różne działania na rzecz ochrony środowiska, takie jak sadzenie drzew, walka ze smogiem czy promowanie ekomobilności. Wszystko to wpisuje się w szeroko rozumianą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), której celem jest długofalowe dbanie o środowisko, społeczność i gospodarkę.

Sukces akcji sprzątania Ziemi dowodzi, że współpraca między firmami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, a także indywidualnymi uczestnikami może przynieść wymierne korzyści dla naszej planety. Wspólnym wysiłkiem można przyczynić się do zachowania czystości otoczenia i podnoszenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Działania takie jak te, podejmowane przez Decathlon, stanowią istotny element na drodze do zrównoważonego rozwoju i harmonijnego współistnienia człowieka z przyrodą.

Zebranie ponad 2 ton śmieci i zaangażowanie lokalnych społeczności w dbanie o środowisko naturalne to znakomity przykład, jak odpowiedzialność środowiskowa może przynieść wszystkim korzyści.

