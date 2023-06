Kim jest Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian urodziła się 27 czerwca 1984 w Los Angeles jako córka prawnika Roberta Kardashiana i Kris Jenner. Kobieta zasłynęła udziałem w popularnym programie telewizyjnym "Rodzina Kardashianów", który jest chętnie oglądany przez widzów na całym świecie.

Khloé Kardashian miała we wtorek powody do świętowania, gdyż obchodziła swoje 39. urodziny. Z tej okazji nie obyło się bez mnóstwa życzeń publikowanych m.in. na Instagramie, których autorami byli członkowie rodziny.

Matka gwiazdy Kris Jenner na tę okoliczność zamieściła w internecie krótki film w roli głównej z solenizantką, który pokazywał różne etapy życia Khloé.

Wszystkiego najlepszego dla mojego pięknego króliczka @khloekardashian!!!! Khloé, jesteś słońcem mojego życia... Jesteś najbardziej niesamowitą córką, mamusią, siostrą, ciocią, najlepszą przyjaciółką, sąsiadką i ogromną częścią mojego serca! brzmi fragment życzeń dla Khloé od jej matki.

Z kolei siostra celebrytki Kim Kardashian w instagramowych życzeniach dla swojej siostry rozpływała się nad jej cudowny i opiekuńczym charakterem, pisząc:

"Wszystkiego najlepszego dla jednej z moich ulubionych istot ludzkich @khloekardashian Koko, naprawdę jesteś definicją miłości, siły i światła! Tworzysz życie w każdym pokoju, do którego wejdziesz! Chronisz swoją drużynę jak nikt inny. Mam ogromne szczęście, że jesteś moją siostrą i po prostu nie wyobrażam sobie dorosłości, rodzicielstwa i po prostu życia bez ciebie! Będę przy tobie na wieki wieków. To ostatni rok twojej trzydziestki, więc nie mogę się doczekać, aby przeżyć go z tobą przez cały rok!"

Khloé Kardashian świętowanie z okazji na swoje urodziny rozpoczęła już tydzień temu, kiedy to zaczęły do nie spływać pierwsze prezenty, w tym m.in. ogromnych rozmiarów bukiet z kwiatów, którym rzecz jasna, pochwaliła się w mediach społecznościowych.