Klecanka rdzaworożna to gatunek błonkówki z rodziny osowatych, preferująca i dobrze czująca się w miejscach ciepłych, suchych i dobrze nasłonecznionych. Długość ciała samicy może wynosić do 16 mm, z kolei robotnice mają zazwyczaj ok. 14 mm. Długość ciała samców waha się od 13 do 16 mm.