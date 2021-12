Wigilia 2021: O której rozpocząć wieczerzę?

Tradycja mówi, że możemy rozpocząć wieczerzę, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Zwyczaj ten jest nawiązaniem do Gwiazdy Betlejemskiej, która doprowadziła Trzech Królów do Jezusa narodzonego w Betlejem.

W grudniu gwiazdy pojawiają się na niebie stosunkowo wcześnie. 24 grudnia 2021 roku słońce zajdzie o godzinie 15:42. To oznacza, że jeśli warunki atmosferyczne będą korzystne, pierwszą gwiazdkę będziemy mogli dostrzec już po 16.

Chociaż tradycje związane z wieczerzą wigilijną warto podtrzymywać, nie we wszystkich domach rzeczywiście czeka się na pierwszą gwiazdkę, by rozpocząć uroczystą kolację. Bardzo często członkowie rodziny przed wigilią umawiają się na konkretną godzinę rozpoczęcia wieczerzy. To ułatwia organizację, zwłaszcza jeśli część rodziny musi przejechać długą drogę, by zasiąść do stołu.

Zdjęcie Wigilia 2021: jak się na nią przygotować? / 123RF/PICSEL

Wigilia 2021: Ile zazwyczaj trwa wieczerza?

Czas trwania wieczerzy zależy oczywiście od wielu czynników. W każdym domu uroczysta kolacja wygląda nieco inaczej. Zgodnie z tradycją wigilia 2021 powinna zakończyć się przed północą, by później domownicy mogli udać się na Pasterkę.

Wigilia 2021: Ile podać potraw?

W zależności od regionu oraz przyzwyczajeń rodzinnych, na wigilijnym stole pojawiają się różne dania. Zwyczajowo przyjmuje się, że uroczysta kolacja powinna składać się z dwunastu potraw (symbolizujących dwunastu apostołów).

Podczas wigilii 2021 na przyozdobionym stole powinny znaleźć się płody ziemi, a więc: coś sadu, wody, z pola i lasu.

Jakie potrawy najczęściej znajdują się na wigilijnym stole? Zazwyczaj są to: pierogi z kapustą i grzybami, ryba (najczęściej karp), barszcz z uszkami, kapusta z grochem, zupa grzybowa, śledź w oleju, kutia. Potrawy zwyczajowo popijamy kompotem z suszonych śliwek.

Według tradycji, niezwykle ważne jest, aby w czasie uroczystej wigilii 2021 skosztować każdej z potraw. To zapewnia bowiem pomyślność i dobrobyt w nowym roku.

Zdjęcie Barszcz z uszkami to tradycyjne wigilijne danie. / Karol Makurat / East News



***

