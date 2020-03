Wiosenne porządki to dobry sposób na poprawę nastroju

Na samą myśl o tym, że masz zrobić wielkie wiosenne sprzątanie robi ci się słabo? Niepotrzebnie. Takie gruntowne porządki mogą ci bardzo poprawić samopoczucie.

Zdjęcie Pozbądź się niepotrzebnych przedmiotów, a od razu poczujesz się lepiej /123RF/PICSEL

"Możemy uspokoić wnętrze, wprowadzając porządek na zewnątrz" - wyjaśnia Regina Leeds, która specjalizuje się w organizowaniu przestrzeni. Podkreśla, że procesie sprzątania i porządkowania ma moc oczyszczania ludzkiego wnętrza.

Reklama

Porządkując przestrzeń i pozbywając się nadmiernej ilości niepotrzebnych przedmiotów, zmniejszamy stres, poprawiamy sobie nastrój i zyskujemy zastrzyk energii. A to z kolei może dać nam impuls do zdrowego odżywiania się, ćwiczeń, pozwala zaoszczędzić czas i stworzyć środowisko, które będzie nam sprzyjało.

Magię sprzątania i zbawienny wpływ tej prozaicznej czynności udowodniła przed laty Marie Kondo. O mocy, jaką daje uporządkowana przestrzeń mówi również Regina Leeds, autorka bestsellera New York Times z 2008 roku "One Year to a Organized Life", która przekonywała o tym zanim nastała era "KonMari". - W naszym otoczeniu tworzymy wzór naszego myślenia i przeżywania świata. Bałagan i brak organizacji są odzwierciedleniem tego, co dzieje się w nas - wyjaśnia na łamach CNN.

Nie trzeba profesjonalnie zajmować się organizacją przestrzeni, ani szkolić w zakresie feng shui, aby zrozumieć wartość porządku w miejscu, w którym przebywamy. - Żyjemy w kulturze nabywania, być może niektórzy z nas, w tym ja, tęsknią za spokojem, który może przyjść wraz z mniejszą ilością rzeczy - powiedział psycholog Michael Tompkins.

- Sama wielokrotnie przekonałam się, obserwując moich klientów, że w procesie sprzątania jest coś oczyszczającego. Ono może wprowadzać porządek nie tylko w przestrzeń, w której żyjemy, ale też w nasze życie. Poza tym w całym procesie sprzątania uczymy się dostrzegać i rozróżniać przedmioty przydatne, wartościowe i podejmować szybkie decyzje dotyczące tego, co jest nam potrzebne, a co nie. Myślę, że to zdecydowanie i umiejętność podejmowania decyzji są nam potrzebne również w życiu codziennym - przyznała w rozmowie z PAP Life Marie Kondo.

Zobacz także: