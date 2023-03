Aida Kosojan-Przybysz apeluje do Polaków

Życie i styl Nostradamus zobaczył to wyraźnie. Co zdarzy się wiosną 2023? Szokująca wizja! Aida Kosojan-Przybysz jest urodzoną w Gruzji Ormianką. Od lat jednak mieszka w Polsce, gdzie nie może narzekać na brak zainteresowania. Zgromadziła spore grono odbiorców, które nie potrafi przechodzić obojętnie wobec jej przesłań.

Warto podkreślić, że Aida Kosojan-Przybysz jest znana ze swoich trafnych wizji. Przewidziała m.in. pandemię koronawirusa.

Kilka miesięcy przed jej rozpoczęciem podkreślała, że rok 2020 widzi jako Rok Maski. Z kolei Rokiem Korytarza nazwała rok 2022. Wówczas byliśmy świadkami korytarzy huminitarnych po ataku Rosji na Ukrainę.

Wizjonerka dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. Obecnie wykorzystuje go, by pomagać innym. Dzieli się swoimi radami, przesłaniami i wizjami, a wiele osób kieruje się nimi w życiu. Aida Kosojan-Przybysz stara się mieć stały kontakt ze swoimi odbiorcami za pomocą mediów społecznościowych. To tam regularnie publikuje posty ze wskazówkami.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz zaapelowała w sprawie dnia złotego klucza / Mateusz Jagielski/East News

Aida Kosojan-Przybysz zwraca się do Polaków

Według numerologii data 23.03.2023 jest magiczna. Do tej kwestii postanowiła się również odnieść Aida Kosojan-Przybysz. W mediach społecznościowych właśnie pojawił się post na ten temat.

23.03.23. Dzisiaj wyjątkowy dzień roku. Dzień złotego klucza. Dzień otwierający drzwi twojego serca i do twojego serca napisała jasnowidzka

Aida Kosojan-Przybysz dokładnie podkreśliła znaczenie tego dnia i dodała, czego można się spodziewać. "Dzień słowa, spojrzenia i myśli, zaskoczeń, nieoczekiwanych propozycji, »spadających z nieba« do głowy pomysłów. Złoty klucz otwiera każde drzwi pod warunkiem, że to ty trzymasz go w ręku - pozwalasz zmianom wejść w twoje życie. Dzisiaj złotym kluczem jesteś ty sam/sama. Decyduj za siebie i w zgodzie ze sobą" - napisała wizjonerka.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Posty Aidy Kosojan-Przybysz są zawsze szeroko komentowane. "Wspaniały dzień! Jestem otwarta na nieoczekiwane i nieznane. Dziękuję", "Bardzo dziękuję. Piękna wiadomość i wsparcie, tak dziś kilka myśli otworzyło mi oczy" - można przeczytać w mediach społecznościowych.

