W zeszłym roku Wizz Air zawiesił swoje jedyne połączenie z Łodzi do Londynu, a w marcu br. przewoźnik zawiesił loty z Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach do Dortmundu i Luton. Niewykluczone, że na koniec wakacji zniknie kolejne połączenie Wizz Air, tym razem mowa o lotach na trasie z Bydgoszczy do Londynu-Luton.