Właściciele tych aut mają wyższe IQ. Naukowcy odkryli to na podstawie koloru samochodów

Okazuje się, że kolory aut pojawiające się na drogach świadczą nie tylko o panujących obecnie trendach. Holenderscy naukowcy pokazują, że barwa naszego samochodu może również świadczyć o cechach naszej osobowości, a także poziomie inteligencji. Sprawdzamy, co kolor twojego auta może o tobie powiedzieć.

Badaniami na temat kolorów aut zajęli się naukowcy z Uniwersytetu w Groningen. Udało im się ustalić zależność pomiędzy kolorem samochodu a poziomem inteligencji jego właściciela. Okazało się, że osoby wybierające samochody w kolorze szarym, brązowym oraz żółtym mają niższy poziom IQ. To jednak nie wszystko, ponieważ można z tymi barwami powiązać pewne cechy osobowości.

Okazuje się, że szare auta, które od zawsze kojarzone były z praktycznością, ze względu na to, że nie było widać na nich zabrudzeń, w rzeczywistości świadczą o konserwatyzmie osób, które je wybierają. Szary jest kolorem bezpiecznym i nudnym, który preferują osoby, unikające ryzyka. Z kolei brąz wybierają osoby ceniące sobie prostotę, a także ci, którzy nie lubią zmian. Okazuje się, że właściciele brązowych aut są raczej powściągliwi. Najbardziej zaskakujące znaczenie ma żółty, który zwykle kojarzony jest jako energetyczny kolor. Według naukowców odpowiada on raczej powierzchowności właściciela, a kierowcy, którzy go wybierają, mogą być impulsywni.