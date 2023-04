Koperta życia - jeden ważny dokument

Koperta życia jest akcją skierowaną do osób przewlekle chorych, starszych oraz samotnych. Polega ona na umieszczeniu w domu specjalnej koperty, zawierającej podstawowe i najważniejsze informacje o stanie zdrowia danej osoby, a także o tym, jakie leki przyjmuje, a na jakie ma alergie. Oprócz tego koperta zawiera dane kontaktowe do najbliższych, dane osobowe, a także numer PESEL.

Kopertę życia wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem "Koperta życia". Lodówkę uznaje się powszechnie za najlepsze na to miejsce, ponieważ jest to urządzenie, które można znaleźć w każdym domu i ze względu na swoje duże rozmiary, jest łatwe do znalezienia. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze lub osobie chorej.

Istnieje również koperta w wersji anglojęzycznej, która przeznaczona jest dla osób pracujących jako kierowcy zawodowi oraz po prostu dla tych, którzy wybierają się za granicę. Ma to ułatwić pracę służbom ratowniczym w innych krajach, a także umożliwić szybkie postawienie diagnozy oraz zastosowanie trafnego leczenia.

Dlaczego lekarze i ratownicy apelują o to, aby każdy senior miał kopertę życia?

Lekarze i ratownicy apelują o to, by seniorzy mieli kopertę życia zawsze pod ręką. Pozwala to ratownikom medycznym na szybkie rozeznanie, co dolega pacjentowi, jakie leki przyjmuje i co może mu zagrażać.

Dzięki temu w przypadku nagłych problemów ze zdrowiem czy utraty przytomności, koperta może być dla ratowników jedynym rzetelnym źródłem informacji o sytuacji seniora, a w efekcie przyczynić się do uratowania życia.

Zdjęcie Koperta życia może uratować nie tylko nasze zdrowie, ale i życie / 123RF/PICSEL

Skąd wziąć kopertę życia?

Kopertę życia można zakupić przez internet lub wydrukować z gotowego wzoru. Często również samorządy terytorialne zamawiają określoną liczbę kopert i podają lokalizację, skąd można je odebrać. Z tego powodu warto śledzić regionalne komunikaty.

Koperta życia do druku dostępna jest między innymi tutaj .

Jak wypełnić kopertę życia?

Na poprawne wypełnienie koperty życia warto poświęcić nieco więcej czasu i uwagi, aby mieć pewność, że umieszczone tam dane na pewno są prawidłowe. Jest to istotne, ponieważ od tego może zależeć nasze zdrowie, a nawet życie. Oto jak, należy wypełnić kopertę życia:

Starannie i czytelnie wypisujemy nasze dane, a także kontakt do najbliższych.

Pamiętajmy o wypełnieniu wszystkich informacji, bez pomijania żadnej z rubryk, a także o szczegółowym podaniu historii przebytych chorób.

W rubryce na to poświęconej zapisujemy swoją grupę krwi.

W rubryce "jestem uczulony(a) na", gdy nie ma uczuleń, wpisujemy (NIE STWIERDZONO), jeśli jednak takie posiadamy, uzupełnijmy je wszystkie.

Warto poprosić lekarza prowadzącego, aby sprawdził podane przez nas informacje i potwierdził medyczne dane swoim podpisem oraz pieczątką.

Istotne jest włożenie do koperty ksero dowodu osobistego w celu prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem.

Pamiętajmy także, aby do koperty dołączyć kartę informacyjną z pobytu w szpitalu lub inne istotne dokumenty dotyczące naszego zdrowia, takie jak, np. wyniki ostatnich badań.

