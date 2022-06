Cebula, ryby, sery czy nieodpowiednio zabezpieczone dania mogą wywołać w lodówce prawdziwy zapachowy mix. Nie jest to jednak zapach, który należy do najprzyjemniejszych. Jeśli czyszczenie lodówki nie daje długotrwałych efektów, a specjalne odświeżacze nie spełniają swojej funkcji, warto zastosować jeden prosty trik. Wystarczy... gazeta.

Mokra gazeta w lodówce

Mokra gazeta to prawdziwy pochłaniacz brzydkich zapachów w lodówce. Ten prosty sposób z pewnością zminimalizuje ryzyko ich powstawania. Wystarczy zwilżyć kawałek czarno-białej gazety, zmiąć papier tak, aby powstała kula. Następnie należy włożyć taką kulkę do lodówki i poczekać kilkanaście godzin. Po upływie doby przykre zapachy staną się już przeszłością. Mokra gazeta pochłonie wszystkie nieprzyjemne zapachy z lodówki. Jeśli będzie taka potrzeba, dotychczasową kulkę można zastąpić kolejną.

Jeżeli akurat nie mamy pod ręką gazety, w zastępstwie idealnie sprawdzi się zwilżony kawałek ręcznika papierowego.

Cytrusy - pogromcy brzydkich zapachów

To nie jedyny prosty sposób na pozbycie się brzydkich zapachów z lodówki. Kolejny domowy sposób to... cytrusy. Nawet połówka cytryny czy pomarańczy w lodówce sprawi, że nieprzyjemne zapachy odejdą w niepamięć. Warto jednak mieć na uwadze to, że cytrusy trzeba wymieniać co kilka dni. W przeciwnym razie zaczną się psuć i osiągniemy zupełnie odwrotny efekt.

Kawa czy ocet? To działa!

Genialnym sposobem jest również kawa. Zmielone ziarna wystarczy wsypać do miseczki i włożyć do lodówki. Kawę trzeba wymieniać raz na dwa tygodnie.

Lodówkę warto myć wodą z dodatkiem octu. To również świetny sposób na to, by zneutralizować przykre zapachy z lodówki. W tym celu wystarczy wstawić miseczkę z wodą i dodatkiem octu do środka na kilka godzin.

