Spis treści: 01 Czym jest wpłatomat i jak z niego korzystać?

02 Wpłaciła na konto 400 zł. Bank nie chciał ich oddać

03 W jakich przypadkach bank może nie zaksięgować pieniędzy?

Czym jest wpłatomat i jak z niego korzystać?

Wpłatomat jest urządzeniem, które umożliwia szybką wpłatę pieniędzy na swoje konto bankowe. Aby, skorzystać z maszyny, należy włożyć kartę do urządzenia i podać sumę, jaką chcemy wpłacić. Następnie wsuwamy pieniądze. Na koniec urządzenie ma podać dokładną kwotę, jaką się włożyło.

Używając wpłatomatu, należy:

układać banknoty równo

nie spinać pieniędzy spinaczami oraz gumkami

upewnić się, że między banknotami nie znajdują się inne przedmioty

Wydaje się to dosyć proste, jednak w przypadku Pani Barbary takie nie było...



Wpłaciła na konto 400 zł. Bank nie chciał ich oddać

Kobieta, chcąc wpłacić na swoje konto bankowe 400 złotych, skorzystała z wpłatomatu ING Banku Śląskiego. Mimo że wpłaciła pieniądze, bank ich nie zaksięgował. Kobieta natychmiastowo zgłosiła problem, ale na rezultaty przyszło jej długo czekać. Samo sprawdzanie maszyny trwało prawie miesiąc, gdyż urządzenie z niewyjaśnionych przyczyn nie było monitorowane. Poszkodowana chciała nawet zgłosić sprawę do sądu, jednak po paru miesiącach udało jej się odzyskać pieniądze.

W jakich przypadkach bank może nie zaksięgować pieniędzy?

Przyczyny niezaksięgowania pieniędzy mogą być różne. Problem może wystąpić po stronie urządzenia. Zazwyczaj wtedy po rozwiązaniu usterki systemowej dana kwota w automatyczny sposób wraca na konto właściciela. Jedną z przyczyn, tak jak w przypadku Pani Barbary, maszyna może mieć wątpliwości co do autentyczności pieniędzy. Urządzenie w takich sytuacjach może przetrzymywać banknoty, aby upewnić się, czy są prawdziwe. Bank może również zapytać, skąd pochodzi gotówka, gdyż jest to zgodne z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

