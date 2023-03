Spis treści: 01 ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków

02 500 plus. Nie przegap tych terminów!

03 Kto nie dostanie 500 plus?

04 W jakiej innej sytuacji 500 plus może zostać odebrane?

W ramach programu rządowego "Rodzina 500+", rodziny z dziećmi mogą otrzymywać świadczenie wychowawcze o wysokości 500 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Obecnie jest ono przyznawane niezależnie od wysokości zarobków, czy też ilości dzieci w rodzinie. Jedną z najważniejszych reguł uprawniających do otrzymania świadczenia jest wiek dziecka. 500 plus wypłacane jest jedynie do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków

Pierwszego lutego rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres, który będzie trwał od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024. Osoby, które do tej pory pobierały świadczenie, muszą złożyć wniosek o jego przedłużenie. W przeciwnym razie wypłacanie 500 plus może zostać wstrzymane.

W celu uzyskania świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek do ZUS. Można to zrobić jedynie przez internet, za pośrednictwem:

portalu Emp@tia,

portalu PUE ZUS,

lub bankowości elektronicznej.

Wypłata świadczenia odbywa się tylko w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Zdjęcie Rodzice i opiekunowie dziecka mogą składać wniosek o 500 plus m.in. przez stronę www.zus.pl / 123RF/PICSEL

500 plus. Nie przegap tych terminów!

Na stronie www.gov.pl pojawiły się ważne terminy dla osób ubiegających się o świadczenie. Jeśli je przegapisz, możesz spodziewać się przerwy w wypłacie świadczenia. Osoby, które chcą zachować jego ciągłość, muszą złożyć wnioski najpóźniej do 30 kwietnia tego roku. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej tłumaczy, kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia w zależności od daty złożenia wniosku:

1 lutego - 30 kwietnia 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,

1 - 31 maja 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,

1 - 30 czerwca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,

1 - 31 lipca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,

1 - 31 sierpnia 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla jednak, że podane daty są terminami maksymalnymi, a w zależności od ilości wniosków oraz możliwości organizacyjnych, mogą być one rozpatrywane w krótszym czasie.

Zdjęcie Osoby, które nie chcą doświadczyć przerwy w wypłacaniu świadczenia powinny złożyć wniosek do 30 kwietnia / Piotr Kamionka / East News

Kto nie dostanie 500 plus?

Może się zdarzyć, że rodzice lub opiekunowie otrzymujący świadczenie utracą do niego prawo. Wstrzymanie wypłaty 500 plus jest możliwe w sytuacjach gdy:

dziecko ukończy 18. rok życia ,

, rodzic lub opiekun nie złoży wniosku o przedłużenie świadczenia,

o przedłużenie świadczenia, dziecko trafi do placówki opiekuńczo-wychowawczej, rodziny zastępczej, aresztu śledczego lub zakładu karnego,

rodzice lub opiekunowie zaczną pobierać zasiłek, lub inne podobne świadczenie na dziecko za granicą Polski ,

, niepełnoletnie dziecko zawrze związek małżeński (w świetle prawa jest to możliwe, kiedy kobieta po ukończeniu 16. roku życia zajdzie w ciążę),

(w świetle prawa jest to możliwe, kiedy kobieta po ukończeniu 16. roku życia zajdzie w ciążę), niepełnoletnie dziecko zacznie pobierać świadczenie na własne dziecko ,

, dziecko rozpocznie kształcenie w szkole wojskowej, lub placówce zapewniającej pełne utrzymanie.

W jakiej innej sytuacji 500 plus może zostać odebrane?

Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą również utracić prawo do 500 plus. Może to się wydarzyć w sytuacji, gdy udowodni się osobom pobierającym świadczenie jego marnotrawienie lub wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem np. na używki. W takiej sytuacji ZUS ma prawo wstrzymać lub odmówić prawo do świadczenia. Może również przekształcić je w pomoc rzeczową.