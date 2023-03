Spis treści: 01 Co mówi wróżka Aida? W poruszających słowach zwróciła się do Polaków

Co mówi wróżka Aida? W poruszających słowach zwróciła się do Polaków

Aida Kosojan-Przybysz jest Ormianką urodzoną w Gruzji. Kobieta przyjechała do Polski w latach 90., osiedlając się tutaj na stałe. Wizjonerka cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków, którzy z niecierpliwością wyczekują jej kolejnych przemyśleń, przesłań i wizji.

Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia odziedziczyła po swojej babci. Jako dziecko zdała sobie sprawę, że widzi więcej niż inni, jednak dopiero jako nastolatka zaczęła świadomie korzystać z tych umiejętności. Dziś jej przepowiednie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Najsłynniejsza wizjonerka przepowiedziała między innymi pandemię, nazywając rok 2019 "rokiem maski".

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia odziedziczyła po swojej babci / Mateusz Jagielski / East News

Aida Kosojan-Przybysz: najnowsze przesłanie. Mówi o naszych myślach

Wizjonerka Aida prężnie działa w mediach społecznościowych, systematycznie dzieląc się ze swoimi obserwatorami kolejnymi przesłaniami. Wiele osób kieruje się jej radami, z niecierpliwością czekając na kolejne.

Tym razem wróżka Aida zaapelowała do Polaków w sprawie ich myśli.

"Myślami możesz być wszędzie. Tam, gdzie czujesz się bezpiecznie. Tam, gdzie budujesz zamki z piasku. Tam, gdzie poniesie cię fala wyobraźni. Możesz otwierać i zamykać drzwi czasu, wracać we wczoraj i wchodzić w jutro. Czysta myśl to tlen dla twojej duszy. Dbaj o higienę swoich myśli. To otwarte okno i drzwi na wpuszczenie dobra i dobrostanu" - napisała wróżka Aida.

Wpis wizjonerki wywołał ogromne poruszenie. Niemal natychmiast zaroiło się pod nim od komentarzy wdzięcznych fanów. "Piękne i mądre słowa", "Całą noc przez myśli nie umiałam spać, a tu na nowy dzień odkryłam u Pani taką myśl. Ważne, dziękuję", "Ja tak właśnie chcę i tak właśnie będę myśleć" - piszą internauci.

Przepowiednie Aidy na 2023 rok. "Bardzo mocny symbol"

Co czeka nas w 2023 roku? Wizjonerka Aida przekonuje, że zmierzamy w dobrym kierunku. Po 2022 roku, nazywanym przez nią mianem "wędrówki korytarzem", nadchodzi lepszy czas.

"Rok 2023 ukazał mi się jako rok klucza. Dla mnie to jest bardzo mocny symbol, bo kluczami otwieramy drzwi swojego serca, swojej duszy, ale też domów" - mówiła Aida w jednym z przesłań, opublikowanych w jej mediach społecznościowych na początku tego roku.

Jak dodała, w przeciwieństwie do ostatnich lat, na ten rok mamy spory wpływ. "To jest dobry czas na zamknięcie różnych spraw, które nas bolą od lat" - zaznaczyła. Zdaniem wizjonerki, niektórzy mogą w tym okresie wracać do starych spraw lub problemów, chcąc je domknąć i ostatecznie pożegnać.

