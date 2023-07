Wróżka Aida wraca z nowym przesłaniem. "Wynosi cię na plecach z pola bitwy"

Wróżka Aida przypomina o ludziach, którzy mogą mieć duży wpływ na nasze życie

Aida Kosjan - Przybysz opublikowała post z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni. Wizjonerka zwraca uwagę, jak ważną rolę do odegrania w życiu każdego człowieka mają przyjaciele. W jej wpisie czytamy:

“Przyjaciel to ktoś, dla kogo jesteś bardzo ważny/ważna.

Przyjaciel to ktoś, kto myśli o tobie ciepło, jest z tobą i przy tobie słowem, myślą i sercem w różnych momentach życia.

To ktoś, kto nigdy ciebie nie zostawia, wynosi cię na plecach z pola bitwy, gasi z tobą pożary, dzieli się kanapką i tortem.

Pyta, nie z ciekawości, a z troski.

Jest, bo jesteś ty.

Przyjaciel to twoja bratnia dusza.

Przyjaźń to też miłość - piękna, wyjątkowa, braterska. Przyjaciel sprawia, że nie jesteś sam.

Przyjaciel to ktoś, kto kiedyś zapali świecę na twoim grobie.

Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. ♥️"

Aida Kosjan - Przybysz przypomina o Międzynarodowym Dniu Przyjaźni. Fanka odpowiada

Jednocześnie wróżka Aida zwraca uwagę, że w tym dniu warto pamiętać o swoich przyjaciołach, zarówno tych żyjących, jak i tych, którzy już odeszli.



Pamiętajmy o przyjaciołach, których już nie ma i dbajmy o tych, którzy wciąż są przy nas. Przyjaźń to dar. To wyjątkowe połączenie, to komunikacja dusz i serc. Przyjaźń to stan twojego serca i umysłu, dla którego nie ma granic, ani czasu, ani przestrzeni. Dziękuję moim przyjaciołom, że są, dzięki nim mój świat jest jeszcze bardziej piękny i barwny.

Przesłanie Aidy Kosjan - Przybysz spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród jej fanów. Pod postem można znaleźć wiele stwierdzeń: "piękne i prawdziwe", "piękne słowa", itp. Jedna z obserwatorek zwróciła uwagę, że kluczowe są nie tyle same słowo co ich zrozumienie i wprowadzenie w życie:



"Jak ludzie to zrozumieją to lepiej będzie im się żyło A jak dołożą do tego słowa "dobro powraca" to rozpalą blaski swoich serc bo ten mięsień każdy ma. Pozdrawiam serdecznie".

Kim jest jasnowidzka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz urodziła się w Gruzji w rodzinie o ormiańskich korzeniach. Od lat na stałe mieszka i pracuje w Polsce. Wróżka Aida to jedna z cenionych i popularnych jasnowidzących w naszym kraju. Aida Kosjan - Przybysz często zwraca uwagę, że nigdy nie reklamuje swoich usług. Według wróżki Aidy osoby, które potrzebują pomocy same trafią przed jej drzwi - bez dodatkowych zachęt. Zdolność jasnowidzenia jest od wieków talentem dziedziczonym w rodzinie Aidy. Dar otrzymują najstarsze córki, w co drugim pokoleniu. Dlatego też jasnowidzka Aida odnosi się niekiedy do słów swojej babki, bo to po niej odziedziczyła swoje zdolności. Choć Aida Kosjan - Przybysz podkreśla, że jasnowidzenia nie traktuje jak pracy, to zdobyła rzeszę wiernych fanów - w serwisie Instagram obserwuje ją ponad 53 tysiące osób.



