Wybierasz się w podróż samochodem podczas upału? Nigdy nie popełniaj tych błędów

Nad Polską przechodzi fala potężnych upałów, które w wielu przypadkach mogą być groźne dla naszego zdrowia. W związku z tym policja apeluje i zarazem przypomina, by podczas gorących dni nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt, ponieważ może to doprowadzić do ogromnej tragedii. Funkcjonariusze podpowiadają również, jak odpowiednio przygotować się do jazdy samochodem, gdy żar leje się z nieba.