Wybiorą najlepszą toaletę. Nietypowy plebiscyt w USA

W plebiscycie wyróżniono 10 finalistów, którzy będą pretendować do miana najlepszej publicznej toalety w Stanach. Każdy finalista musiał spełnić kilka kryteriów, oceniano czystość, atrakcyjność wizualną, innowacyjność, funkcjonalność i unikalne elementy projektu. Zwycięska łazienka otrzyma od Cintas Corporation, która jest sponsorem konkursu, kredyt w wysokości 2500 dolarów, prawo do używania tytułu najlepszej toalety w Stanach i miejsce w toaletowej alei sław, American Best Restroom Hall of Fame.

Wśród 10 finalistów znalazła się między innym przestronna łazienka na terminalu 4 nowojorskiego lotniska JFK. Oceniający przede wszystkim docenili wysokiej jakości wykończenie publicznej toalety, jej przestronność i oczywiście czystość. Doceniono również niezwykły charakter i wykończenie z przenośnych toalet "Fancy Flush" w Santa Rosa w Kalifornii. Oceniających urzekła ich konstrukcja, która przywodzi na myśl niewielkie domki, a ich wnętrza zapewniają w pełni domowy klimat - ściany wyłożone do połowy białym sidingiem, wzorzyste tapety, drewniany blat pod umywalkę, panele i szafki łazienkowe w odcieniu miętowej zieleni, zupełnie nie przypominają publicznej toalety.

Reklama

Korzystając z toalety w Nan Thai Fine Dining w Atlancie w stanie Georgia poczujemy się niczym w spa. Wnętrze utrzymane w kolorze ceglanym, przełamują elementy drewniane i kamienne akcenty na blatach i umywalkach, aromatyczne świece, które przywodzą ducha relaksującego spa.

"Mamy zróżnicowaną listę obiektów z całego kraju walczących o tytuł najlepszej toalety w Ameryce. Społeczeństwo oczekuje wyższego standardu i poziomu higieny w publicznych toaletach, a my z dumą zwracamy uwagę na te wyjątkowe toalety, które są dobrze utrzymane, a przy tym wyróżniają się niezwykłą estetyką" - powiedział w oświadczeniu cytowanym przez serwis "Travel and Leisure" Sean Mulcahey, kierownik ds. marketingu w Cintas, zachęcając jednocześnie do oddawania głosów w tym niecodziennym plebiscycie. Można to uczynić do 20 sierpnia na stronie bestrestroom.com.

Przeczytaj też:



Dokąd wyjechać na wakacje w sierpniu? Oto kierunki warte uwagi!



Iza Małysz się przeprowadza. Spakowała już walizki



Ewa Minge wspomina poród: "Najcięższe 20 godzin w moim życiu"



* * *



Zobacz więcej: