Pogoda nad Bałtykiem latem bywa kapryśna. Nic więc dziwnego, że wielu Polaków, myśląc o wakacyjnym wyjeździe, rozważa przede wszystkim oferty zagranicznych kurortów.

Nie wszędzie jest jednak tam samo tanio, a urlop w sierpniu często bywa najbardziej kosztowny. Dokąd więc polecieć na wakacje, aby móc cieszyć się rewelacyjną pogodą i nie nadwyrężyć zbytnio domowego budżetu?

Bułgaria

Pierwszym miejscem, które niewątpliwie powinieneś wziąć pod uwagę, jeśli wybierasz się na wakacje w sierpniu, jest Bułgaria. Na Słonecznym Brzegu i Złotych Piaskach z pewnością nie zabraknie ci pięknej pogody, a biura podróży aż pękają w szwach od ofert typu all inclusive, obiecujących nam pobyt w tym kraju w niewygórowanych cenach.

Wypoczniesz na piaszczystej plaży i, jako iż w Bułgarii temperatura w sierpniu utrzymuje się najczęściej na nie mniej niż 30 stopniach Celsjusza, będziesz mógł zażyć kąpieli w ciepłej wodzie.

Bułgaria ma jednak do zaoferowania znacznie więcej niż tylko warunki do letniego leżakowania nad morzem.

Osoby, które kochają naturę, na pewno zachwycą się Parkiem Narodowym Pirynu. Miłośnicy zwiedzania koniecznie powinni zacząć od starego i nowego miasta Nessebar, gdzie nie brakuje historycznych budowli i nie bez powodu jest ono nazywane "miastem 40 cerkwi".

Będąc w tym kraju, koniecznie trzeba również odwiedzić Monastyr Rylski, gdzie można podziwiać m.in. unikatowe freski.

Grecja

A może by tak postawić na klasykę i polecieć na wakacje w sierpniu do Grecji? Dlaczego nie! Tym bardziej że kraj ma do zaoferowania turystom różnorodne atrakcje.

Są tam zarówno piaszczyste, jak i kamieniste plaże. W zależności od tego, ile masz czasu, energii i pieniędzy, możesz zwiedzać i odkrywać tamtejsze wyspy. Poza tym masz okazję, aby poobcować z helleńską kulturą i zakosztować unikalnych smaków kuchni greckiej.

W zależności od tego, który kierunek wybierzesz, przeżyjesz nieco inną przygodę. W Atenach na pewno zachwycą cię ruiny kamieniczki sprzed trzech wieków, widok Akropolu, świątynia Hefajstosa, Panteon i Teatr Dionizosa. Można również tam podziwiać całe miasto ze wzgórza Lykavittos.

Jeśli postawisz na Santorini, doświadczysz obcowania z nie tylko z naturą, ale również przepiękną architekturą. Tamtejsze białe domki są charakterystyczne i rewelacyjnie wpisują się w klimat wyspy.

Na Rodos podobno zawsze świeci słońce, a będąc na Zakynthos, nie zapomnij odwiedzić Zatoki Wraku. Bardzo możliwe, że spotkasz tam również żółwie Karetta.



Cypr

Zdjęcie Plaże na Cyprze zachęcają plażowiczów do wypoczynku błękitną wodą / AP/Associated Press / East News

Kierunek, który każdego roku zyskuje na popularności to Cypr. Można powiedzieć, że warunki do letniego wypoczynku są tam idealne, a i ceny wakacji w tym miejscu wcale nie przerażają.

Osoby które polecą na Cypr, nie tylko będą mogły nacieszyć swoje oczy widokiem przejrzystej błękitnej wody Morza Śródziemnego. Znajdą również doskonale warunki do spacerów. Zwłaszcza w zachodniej części kraju, gdzie usytuowane są góry Troodos.

W kraju są też liczne muzea, a dla tych, którzy jadą na wakacje się pobawić, idealnym miejscem na urlop na pewno będzie imprezowe Ajia Napa.

Chorwacja

Wielu Polaków w sierpniu decyduje się spędzić wakacje na Chorwacji. Jest to świetna decyzja, bo można cieszyć się w pełni urokiem przepięknych zatoczek.

Nie brakuje również zabytków, a woda w Morzu Adriatyckim jest błękitna i swoim widokiem zachęca turystów do kąpieli.

Jedna z najpiękniejszych plaż tego kraju to Zlatni Rat, czyli po prostu "Złoty Róg". Znajduje się ona na wyspie Brac.

Będąc w Chorwacji, po prostu nie wypada nie zobaczyć miasta Split, gdzie znajduje się m.in. Starówka, którą wzniesiono na ruinach pałacu Dioklecjana, a drugiej takiej zieleni jak na wyspie Mljet, nie ma na całym Adriatyku!

W Chorwacji są również miejsca dla fanów wycieczek górskich, m.in. panońskie góry wyspowe i góry Dynarskie. Szlaki bywają jednak wymagające, więc do każdej wyprawy trzeba się odpowiednio przygotować.

To też kraj, w którym są też godne uwagi parki krajobrazowe. Fani wodospadów i krasowych jezior o turkusowym zabarwieniu koniecznie muszą na liście miejsc zaplanowanych do odwiedzenia znaleźć miejsce dla Parku Narodowego Jezior Plitwickich.

Turcja

Turcja rok w rok przyciąga turystów świetnymi ofertami na wakacje. Tamtejsze kurorty mają wiele do zaoferowania, a turyści, którzy zdecydują się na zwiedzanie, mają możliwość obcowania z unikalną kulturą Orientu.

Będąc w tym kraju, warto wybrać się do Stambułu, aby zobaczyć Błękitny Meczet czy Hagię Sophię.

Na Wielkim Bazarze można dostać prawie wszystko, w tym przyprawy, które nadadzą wyrazistego smaku potrawom i przepiękne ozdoby.

Fani kitesurfingu oraz innych sportów wodnych śmiało mogą udać się na Ri­wie­rę Tu­rec­ką. Przy okazji można również odwiedzić del­fi­na­rium w An­ta­lyi.

Inne atrakcje, które koniecznie trzeba zobaczyć podczas wczasów w Turcji, w zależności od regionu, w którym wypoczywamy to: Góra Nem­rut, Aspendos, Kapadocja oraz Pa­muk­ka­le.



Egipt

Egipt to kierunek na wakacje, który z pewnością warto obrać przynajmniej raz w życiu. Wczasy nad Morzem Czerwonym mogą być wyjątkowe i to nie tylko w sezonie, ale to właśnie w sierpniu jest tam najcieplej.

Nie ma co się oszukiwać, piramidy są tym, co przyciąga turystów jak ogień. Na pewno trzeba zobaczyć te w Gizie, bo to prawdziwe świadectwo świata starożytnego. Znajduje się tam również Wielki Sfinks.

Będąc w Dolinie Królów, można podziwiać grobowce egipskich władców. Podczas podróży po Egipcie koniecznie warto też zwrócić uwagę na kolosy Memnona, a więc dwa wielkie posągi faraona Amenhotepa III.



Włochy

Zdjęcie Na Sycylii nie brakuje pięknych plaż / Arkadiusz Ziolek / East News

Marzysz o tym, aby przeżyć wyjątkowy czas we Włoszech? Nie tylko widoki, ale i styl życia są tam wyjątkowe. Włosi nie spieszą się nigdzie i wiedzą tak dobrze jak nikt, jak cieszyć się z każdego dnia.

W każdym regionie Włoch zaskoczy cię coś innego. W Toskanii zachwycisz się smakiem wina i smacznego jedzenia, a tamtejsze malownicze domki są naprawdę urocze. W Wenecji po prostu nie wypada nie przepłynąć się kanałem gondolą.

Sardynia stwarza perfekcyjne warunki do tego, aby wypocząć nad niemalże szmaragdową wodą. Jaśniuteńki, prawie biały piasek na plaży robi wrażenie. W okolicy nie brakuje też ruin budowli pochodzących z okresu neolitu.

Wielu turystów, wybierając wakacje we Włoszech, stawia na Sycylię. Nie bez powodu. Będąc tam, z oddali można podziwiać imponujący wulkan Etna, który jednocześnie fascynuje i przeraża swoją aktywnością. Za okoliczną "perełkę architektury" uważa się Syrakuzy.



Inne kierunki, gdzie warto szukać okazyjnych cen na sierpień

Jeżeli nie zaintrygowała cię żadna z powyższych propozycji, poszukaj również okazyjnych cen na sierpniowe wczasy w Hiszpanii, na Malcie, Czarnogórze, w Albanii, Gruzji czy w Rumunii. Na pewno prędzej czy później znajdziesz coś dla siebie.



