Wybrano najlepsze europejskie restauracje. W Polsce króluje krakowski lokal

Życie i styl

O gustach się nie dyskutuje, jednak krytycy kulinarni i tak to robią. Ranking World Culinary Awards wyłonił najlepsze restauracje na świecie, a także w Polsce. Jeśli chodzi o nasz kraj, to najwyższe miejsce spośród rodzimych lokali zajęła krakowska "Fiorentina". Co można zjeść w tej restauracji?

Zdjęcie Najlepsza restauracja w Polsce znajduje się nieopodal krakowskiego rynku / 123RF/PICSEL