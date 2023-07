IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej Polsce

Życie i styl Jak obliczyć jak daleko jest burza? Prosty sposób na sprawdzenie, czy jest niedaleko nas W ostatnich dniach wiele regionów Polski mierzyło się z załamaniem pogody i jak się okazuje, to jeszcze nie koniec. Prognozy wskazują, że w południowo-wschodniej części kraju wystąpią intensywne opady deszczu wraz z burzami. "Nad ten obszar kraju napływać będzie bardzo wilgotne powietrze z rejonu Morza Czarnego. Głównym zagrożeniem będą opady wielkoskalowe, których sumy będą podwyższane przez opady w burzach. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu od 15 mm do 20 mm, miejscami do 35 mm oraz porywy wiatr do 80 km/h. Możliwy także grad" - podaje IMGW.

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Dotyczą one powiatów leżących w województwie opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. Aktualne ostrzeżenia można śledzić na oficjalnej stronie IMGW, gdzie podano dokładne godziny obowiązywania.

Silny deszcz z burzami w południowo-zachodniej Polsce

25 lipca IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia na silny deszcz z burzami dla południowo-zachodniej Polski, które będzie obowiązywało do 26 lipca do godziny 14:00. Prognozowane opady deszczu charakteryzują się umiarkowanym oraz silnym natężeniem. Jeszcze kilka godzin temu mówiono o mocnych opadach w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz na Ziemi Lubuskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował również o wzroście stanów wód w rzekach, zwłaszcza na południu kraju.

26 lipca przede wszystkim wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane. Miejscami opady deszczu, ale tych najsilniejszych należy się spodziewać na południowym wschodzie. Prognoza zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni wskazuje, że kolejnych burz z gradem trzeba się spodziewać w sobotę w północno-zachodniej Polsce.

