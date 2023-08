Wygląda jak potworek wymyślony na potrzeby filmu. Przy odrobinie szczęścia spotkasz go na górskim szlaku

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

Wygląda, jakby dopiero co wyszedł ze słoika z atramentem lub był wymyślonym stworem na potrzeby zrealizowania filmu z gatunku science-fiction. Jednak w rzeczywistości jest wyłącznie dziełem natury, a przy odrobinie szczęścia można go spotkać na górskim szklaku. Pomrów błękitny, bo o nim właśnie mowa, to zwykły ślimak o niezwykłych walorach estetycznych.

Zdjęcie Pomrów błękitny wyróżnia się pięknym ubarwieniem / MONKPRESS / East News