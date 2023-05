Spis treści: 01 Gatunki ślimaków. Uważaj na jeden z nich

Próba pozbycia się ślimaków z ogrodu dla wielu osób jest nie lada wyzwaniem. W ogrodzie potrafią wyrządzić ogromne szkody, co sprawia, że nasze prace związane z sadzeniem roślin możemy spisać na straty. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ślimaki tak chętnie zaglądają na naszą działkę ze względu na to, co się na niej znajduje. Niektóre kwiaty i warzywa działają na nie niczym wabik.

Gatunki ślimaków. Uważaj na jeden z nich

Ślimaki można podzielić na gatunki nagie (bez muszli) i muszlowe. Bardziej szkodliwe są pierwsze z wymienionych - powodują wiele szkód, grasują na grządkach i zjadają nasze rośliny. Z kolei ślimaki z muszlą nie stanowią zbyt dużego zagrożenia dla ogrodowych roślin, bo zazwyczaj ich pokarmem są obumierające liście i pędy.

Co ciekawe, ślimaki mają specjalne upodobania co do pożywienia. O wszystkim decyduje skład - niektóre rośliny wydzielają trujące substancje, które dla ślimaków stanowią naturalny odstraszacz.

Rośliny odstraszające ślimaki

Ślimaki bezmuszlowe najczęściej odstrasza zapach, które dają kwiaty czy liście. Dlatego też jak ognia unikają roślin takich jak nasturcja, krwawnik pospolity, lawenda wąskolistna, rozchodnik, liliowiec czy wiesiołek krzewiasty. Ślimaki nie przepadają też za czosnkiem i majerankiem.

Dlatego jeśli chcesz uniknąć inwazji i preferujesz naturalne sposoby, warto sadzić je w ogrodzie. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że inne rośliny będą bezpieczne.

Są wabikiem na ślimaki. Nigdy nie sadź w ogrodzie

Jeśli zależy nam na tym, by ślimaki przestały ucztować w naszym ogrodzie, niektóre rośliny warto posadzić w doniczkach, szklarni czy na podwieszanych grządkach. Niektóre z nich są prawdziwym magnesem na ślimaki. Na liście znajdują się:

kapusta,

fiołki,

fasola,

sałata,

słonecznik,

aksamitki,

fuksje,

łubin,

ostróżki,

papryka.

Ślimaki uwielbiają też świeżo skoszoną trawę. Dlatego też nim pozostawimy ją w określonym miejscu, warto pamiętać, że z pewnością skorzystają z okazji i sprawią sobie nie lada ucztę. Warto ją zatem wcześniej wysuszyć.

