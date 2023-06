Spis treści: 01 Skąd pochodzi imię Paulina?

02 Co oznacza imię Paulina po łacinie?

03 Chrześcijańskie znaczenie imienia Paulina

04 Charakter Pauliny

05 Popularność imienia Paulina w Polsce

06 Znane Pauliny w Polsce

07 Imieniny Pauliny

Skąd pochodzi imię Paulina?

Imię Paulina pochodzi z języka łacińskiego i jest żeńskim odpowiednikiem imienia Paweł, które pochodzi od imienia “Paulus", co oznacza “mały" lub “skromny". Obecnie imię Paulina jest popularne w wielu krajach.

Czytaj również: Rozsądne i romantyczne. Jakie są Amelie

Reklama

Co oznacza imię Paulina po łacinie?

Imię Paulina po łacinie oznacza “należąca do Pawła". Można oznaczać także “pochodzącą od Pawła".

Chrześcijańskie znaczenie imienia Paulina

Chrześcijańskie znaczenie imienia Paulina jest związane z naśladowaniem apostoła Pawła, który jest jedną z najważniejszych postaci dla chrześcijan. Był on kaznodzieją i misjonarzem. Apostoł nawrócił się na chrześcijaństwo i resztę swojego życia poświęcił na głoszenie Ewangelii.

Imię Paulina dla chrześcijan może być hołdem dla apostoła Pawła. Może oznaczać też inspirację do podążania jego śladami.

Charakter Pauliny

Paulina jest osobą, która potrafi sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Jest naprawdę zaradna i nowe wyzwania nie są dla niej żadną przeszkodą. Kobiety o tym imieniu uwielbiają odkrywać i zdobywać ciekawe doświadczenie.

Zdjęcie Paulina to zaradna kobieta, która świetnie zna się na ludziach / 123RF/PICSEL

Charakter osób o imieniu Paulina sprawia, że są one świetnymi psychologami. Te urodzone humanistki jak nikt znają się na ludziach. Z tego powodu po poradę warto się wybrać właśnie do znajomej Pauliny. W życiu Paulina to prawdziwa kobieta z zasadami. Moralność jest dla niej bardzo ważna i jej zachowanie wpisuje się w życiowe motto.

Popularność imienia Paulina w Polsce

Imię Paulina z roku na rok jest coraz mniej popularne w Polsce. W 2022 roku zostało nadane około 437 nowo narodzonym dziewczynkom. Najczęściej w woj. śląskim (115) i mazowieckim (48). Niechętnie wybierane przez mieszkańców województwa lubuskiego (7). Największą popularność imienia Paulina odnotowano w 2009 roku. Wtedy imię nadano prawie 3000 dzieciom.

Znane Pauliny w Polsce

Zdjęcie Paulina Sykut-Jeżyna / VIPHOTO / East News

Oto lista znanych Paulin w Polsce:

Paulina Chruściel - polska aktorka;

- polska aktorka; Paulina Holtz - polska aktorka;

- polska aktorka; Paulina Chapko - polska aktorka;

- polska aktorka; Paulina Sykut-Jeżyna - polska dziennikarka;

- polska dziennikarka; Paulina Chylewska - polska dziennikarka.

Imieniny Pauliny

Paulina obchodzi imieniny:

26 maja

6 czerwca

22 czerwca

21 lipca

31 sierpnia

10 października

2 grudnia

31 grudnia.

Najpopularniejszą datą wybieraną do obchodzenia imienin przez osoby noszące imię Paulina jest 6 czerwca.

Zobacz również:

Grażyna – imię stworzone przez polskiego wieszcza

Kobiety o tych imionach imponują i wzbudzają zazdrość - jesteś na liście?

Uchodzą za niewierne i skłonne do kłamstw. Kobiety o tych imionach zdradzają najczęściej