Spis treści: 01 Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwia

02 Imię Sylwia - charakter

03 Numerologia imienia Sylwia

04 Popularność imienia Sylwia

05 Imieniny Sylwii

06 Kim była Święta Sylwia?

07 Znane Sylwie

Pochodzenie i znaczenie imienia Sylwia

Sylwia (łac. Silvia) jest żeńskim odpowiednikiem imienia Sylwiusz (łac. Silvius). Pochodzenie imienia Sylwia jest łacińskie. Oznacza "leśna, dzika, żyjąca w lesie". Imię to cieszyło się popularnością w starożytnym Rzymie.

Rea Sylwia (znana też jako Ilia) według legend latyńskich była matką założycieli Rzymu, Remusa i Romulusa. W Polsce imię to pojawiło się najprawdopodobniej w wieku XIX.

Popularne zdrobnienia imienia Sylwia: Sylwunia, Sylwusia, Sylwcia, Sylweczka.

Imię Sylwia - charakter

Jaka jest Sylwia? Każda Sylwia to kobieta aktywna i energiczna, która wkłada serce we wszystko, co robi. Niestety, jej zapał dość szybko mija, ponieważ trudności ją zniechęcają. Ma nieco marzycielską naturę, ale bliżej jej do realistki. Jest przy tym raczej optymistką, choć ostrożną w swoich działaniach. To kobieta samodzielna i niezależna. Nikt nie może się z nią nudzić. Niestety, Sylwia raczej nie miewa przyjaciół na całe życie. Często zmienia otoczenie.

Reklama

Numerologia imienia Sylwia

Jeśli chodzi o numerologię, imieniu Sylwia patronuje cyfra 8. Numerologiczne Ósemki są ambitne, energiczne i pracowite. Cechuje je także determinacja i konsekwencja w dążeniu do celu. Liczba imienia 8 obdarza mądrością i odpowiedzialnością. Wzmacnia nieustępliwość i wytrwałość. Sylwie są więc skazane na sukces.

Czytaj również: Imiona, które do siebie nie pasują. Te osoby nie stworzą udanego związku

Popularność imienia Sylwia

W roku 2022 najczęściej wybieranymi imionami dla dzieci były Zofia i Antoni. Jak można sprawdzić na stronie gov.pl, w pierwszej połowie roku imię Sylwia nadano 18 dziewczynkom. W pierwszej połowie 2021 roku na pierwsze imię dostało tak 28 dzieci. W całym roku 2022 tylko 39 dziewczynek otrzymało imię Sylwia.

Dla porównania jeszcze w roku 2000 było to 1576 dziewczynek. Od tego czasu popularność imienia stopniowo spadała. Dane ze stycznia 2022 roku wciąż jednak wskazują, że przeszło 182 tysiące kobiet nosi w Polsce to imię.

Zdjęcie Kobiety o imieniu Sylwia są ambitne i energiczne. / 123RF/PICSEL

Imieniny Sylwii

Kiedy są imieniny Sylwii? Kobiety o tym imieniu mogą świętować:

11 marca

9 lipca

29 września

3 listopada

Najpopularniejszą datą obchodzenia imienin Sylwii jest jednak 3 listopada. Właśnie w tym dniu w Kościele katolickim przypada wspomnienie liturgiczne świętej Sylwii.

Kim była Święta Sylwia?

Święta Sylwia była matką papieża, świętego Grzegorza Wielkiego. Urodziła się około 520 roku, a zmarła w roku 592. Była żoną rzymskiego urzędnika, Gordiana Anicjusza.

Po latach zamieszkała w niewielkim domku, najprawdopodobniej w pobliżu kościoła św. Saby na Wzgórzach Awentyńskich. Jak mówią podania, przysyłała stamtąd synowi warzywa na srebrnej tacy. Papież Grzegorz I otaczał matkę wielkim szacunkiem.

Została ona wpisana do "Martyrologium Rzymskiego" przez papieża Klemensa VIII. Miało to miejsce w XVI wieku. Wspominana jest 3 listopada.

Czytaj również: Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce w 2022 roku

Znane Sylwie

Podobno wszystkie Sylwie są skazane na sukces. Znane osoby o imieniu Sylwia to między innymi:

Sylwia Renata Sommerlath - królowa Szwecji,

- królowa Szwecji, Sylvia Plath - amerykańska poetka i pisarka,

- amerykańska poetka i pisarka, Sylvia Bonitz - niemiecka polityk,

- niemiecka polityk, Silvia Cartwright - nowozelandzka działaczka państwowa.

W Polsce imię to noszą popularne aktorki i piosenkarki, w tym Sylwia Gliwa, Sylwia Grzeszczak, Sylwia Juszczak-Krawczyk i Sylwia Przybysz-Dąbrowska. Takie imię nosi również znana polska florecistka, Sylwia Gruchała, czterokrotna olimpijka i dwukrotna medalistka olimpijska.

Czytaj też:

Ta, która nosi w sobie światło. 13 grudnia są jej imieniny

Piękne imię dla dziewczynki, coraz chętniej nadawane w Polsce. Nosi je obecnie 22020 kobiet

"Jest jak mantra". Zapytaliśmy Polaków o najpiękniejsze imię dla dziewczynki

Zobacz też: