W magiczną moc imion wierzono od dawna. Ezoterycy są przekonani, że to, jakie imię nosimy, mocno determinuje nie tylko nasz styl życia czy charakter, ale także preferencje, a nawet zawodowe predyspozycje.

Jak się okazuje, kobiety o niektórych imionach mają być wyjątkowo skłonne do zdrad, uwielbiając flirt z obcymi, nawet wtedy, kiedy są w związku. Uchodzą za osoby, które lubią naginać prawdę, nie obawiając się przy tym żadnych konsekwencji.

Zobacz również: Wredne i kłótliwe. Kobiety spod tych znaków zodiaku mają wyjątkowo trudny charakter

Reklama

Zdjęcie Kobiety o tych imionach zdradzają najczęściej. Wierność nie jest ich mocną stroną / 123RF/PICSEL

Kamila

Kamila to kobieta, obok której trudno przejść obojętnie. Swoim urokiem osobistym przyciąga wzrok, będąc obiektem pożądania u mężczyzn oraz obiektem zazdrości u kobiet. Często wykorzystuje swoje powodzenie u płci przeciwnej, lubiąc kokietować i uwodzić. Jednocześnie uwielbia również kłamać, będąc przy tym nad wyraz podejrzliwą względem innych. To sprawia, że traci znajomych.

Zobacz również: Znaki zodiaku najgorszych partnerów. Na tych mężczyzn uważaj

Jest uparta. Nie potrafi zbudować silnej relacji i na stałe związać się z jednym mężczyzną. Skacze z kwiatka na kwiatek, uwielbiając przy tym fakt, iż jest uwielbiana w oczach innych. Wierność nie zajmuje pierwszego miejsca na jej liście priorytetów.

Elżbieta

Elżbieta jest kobietą, która nie mówi wszystkiego, co myśli i nie zawsze robi to, co mówi. Mimo iż jest opanowana, a w głębi duszy ufa swojego szczęściu, chętnie przywłaszcza sobie cudze pomysły. Ciekawość często popycha ją do niedyskrecji.

Elżbieta jest chłodna i niedostępna. Trudno zbudować z nią pełną namiętności relację. Uwielbia jednak kokietować. Jest szczęśliwa, kiedy widzi wokół siebie wianuszek zapatrzonych w nią mężczyzn. Tych jednak systematycznie odrzuca. Nie przejmuje się tym, że może kogoś zranić. Nic nie robi sobie ze zdrady, którą umie potem świetnie ukryć.

Sylwia

Sylwia jest kobietą, która uwielbia być adorowana przez mężczyzn. Przy okazji uwielbia uwodzić, a flirt traktuje niemal jak swoje hobby. Trudno jej jednak dochować wierności. Uwielbia sprawdzać mężczyzn, a kiedy uda jej się dopiąć swego, pozostawia ich bez słowa wyjaśnienia.

Zobacz również: 4 znaki zodiaku najgorszych synowych. Są obrażalskie i kłótliwe

Jest urodzoną singielką, która do pełni szczęścia z pewnością nie potrzebuje partnera u boku. Bywa wybuchowa i choleryczna. Nie lubi oczywistych rozwiązań, a życie z nią jest pełne niespodzianek. Nie ufa ludziom, przez co do nikogo się nie przywiązuje. Często zmienia towarzystwo oraz partnerów.