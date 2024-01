Spis treści: 01 Co oznacza imię Jonasz?

02 Jaki jest Jonasz?

03 Popularność imienia Jonasz

04 Znani Jonasze

05 Jonasz: Imieniny

06 Zdrobnienia imienia Jonasz

Co oznacza imię Jonasz?

Jonasz to imię męskie pochodzenia hebrajskiego, wywodzące się od słowa oznaczającego gołębia. W mowie potocznej oznacza człowieka, który przynosi kłopoty innym, sam wychodząc z nich bez szwanku. Przyjęło się więc sądzić, że Jonasz przynosi pecha nawet bliskim! Unikali go też zawsze marynarze wierząc, że nie powinno się wpuszczać na statek osób o tym imieniu - mogą one bowiem ściągnąć na pokład nieszczęście, a nawet katastrofę.

Jaki jest Jonasz?

Aida Kosojan-Przybysz opowiedziała o 2024 roku. Padły ważne słowa Jonasz jest człowiekiem wyjątkowo upartym, co sprawia, że postrzegany jest jako egoista. Zachowuje się tak, jakby pozjadał wszystkie rozumy i zawsze musi postawić na swoim. Człowiek o tym imieniu jest jednak także bardzo inteligentny, więc wie kiedy posuwa się za daleko i szybko wysnuwa wnioski ze swoich zachowań.

Jonasz jest bardzo silny, stanowczy, męski i słowny. Cechują go takie zalety jak punktualność, lojalność i uczciwość - sam uważa, że tak powinien zachowywać się prawdziwy mężczyzna. Mimo to, kobieta będąca w związku z Jonaszem musi mieć go na oku, bo ma on wielką potrzebę wolności i nie będzie w stanie stworzyć związku z zaborczą partnerką. Ta, która zrozumie jego potrzeby, będzie lojalna i otwarta, stworzy z nim jednak szczęśliwy, pełen miłości dom.

Popularność imienia Jonasz

Imię Jonasz nie cieszy się w Polsce wielką popularnością i jest dość rzadkie. W 2019 roku zostało nadane zaledwie 53 razy, a w 2020 - 44 razy. Rok później imię to dostało 56 chłopców, a w 2022 - 34. W pierwszej połowie 2023 roku imię Jonasz zostało nadane zaledwie 20 razy.

Znani Jonasze

Jonasz Kofta - polski poeta, dramaturg, satyryk i piosenkarz

Jonas Kvalen - norweski siatkarza

Jonas Cohn - filozof niemiecki

Jonas Kaufmann - śpiewak operowy

Jonas Edward Salk - amerykański mikrobiolog

Jonasz: Imieniny

Jonasz obchodzi imieniny 11 lutego, 21 września, 22 września i 12 listopada Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Jonasza jest 21 września.

Zdrobnienia imienia Jonasz

Najpopularniejszymi zdrobnieniami imienia Jonasz są: Jonaszek, Jonik, Jonio, Joniś, Jonek, Jonaszko, Jon, Jono, Jonko.

