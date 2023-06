Wyjeżdżasz na wakacje? Uważaj. Włamywacze tylko na to czekają

Front znad Niemiec i załamanie pogody nad Polską. Wskazano zagrożone województwa

Latem, kiedy zdecydowana większość Polaków decyduje się na dłuższy urlop wypoczynkowy i wyjazd wakacyjny, złodzieje mają ręce pełne roboty. Podaje się, że to właśnie wtedy dochodzi do największej ilości kradzieży - m.in. w miejscowościach turystycznych, jak i włamań do domów oraz mieszkań. Wiele mówi się ostatnimi czasy o podstępach włamywaczy - np. znakowaniu mieszkań, o czym pisaliśmy niedawno. Wystarczy jeden mało rzucający się znak napisany na ścianie lub zostawiony na wycieraczce, by wiedzieć, które mieszkanie stoi puste.

Do ilu kradzieży dochodzi w Polsce rocznie?

Najwięcej zarejestrowanych włamań oraz kradzieży obserwowano na początku XXI wieku - było ich wówczas rocznie ponad 300 tys. Potem częstotliwość ta zaczęła spadać, a w roku 2007 osiągnęła rekordowo niski poziom - 65,5 tys. Rabunki spotęgowała potem jednak pandemia - liczba skoczyła znów do 70 tys. rocznie.

Statystyki Komedy Głównej Policji podają, że w roku 2021 w całej Polsce zanotowano 71 625 przypadków kradzieży, z czego najwięcej w województwach:

śląskim (10 370)

mazowieckim (9969)

dolnośląskim (9845)

Najmniej oblegane przez złodziei województwa to z kolei podkarpackie i podlaskie.

Zdjęcie Włamywacze wynoszą zwykle rzeczy, które są w stanie łatwo przenieść. Oprócz gotówki i biżuterii kradną też elektronikę, opony oraz sprzęt sportowy / 123RF/PICSEL

Co najczęściej kradną złodzieje w Polsce?

Włamywacze jako cel obierają obiekty, do których łatwo jest się dostać. Do mieszkań czy domów wchodzą zwykle przez słabo zabezpieczone drzwi czy okna, a do piwnic przez zerwanie kłódki. Szukają tam przede wszystkim rzeczy cennych, a jednocześnie łatwych do przeniesienia.

Podaje się, że najatrakcyjniejszym łupem dla złodziei jest mała elektronika (smartfony, tablety, laptopy), biżuteria, gotówka, ale również elektronarzędzia (wiertarki, wkrętarki), koła i opony samochodowe czy sprzęt sportowy (rowery, narty).

Jak zabezpieczyć dom przed kradzieżą?

Przed kradzieżą czy włamaniem niekiedy ciężko jest się ustrzec. Co można zrobić, by zmniejszyć ryzyko włamania i nie narazić się na gigantyczne straty? Przede wszystkim wzmocnić zabezpieczenia antywłamaniowe (alarm, solidne zamki), a także wykupić polisę, dzięki której będzie można starać się od wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela. Takie rozwiązanie sprawi, że poszkodowany będzie mógł odzyskać pieniądze, które zapłacił za przedmioty skradzione z domu, mieszkania, garażu, piwnicy czy komórki lokatorskiej.