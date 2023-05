Spis treści: 01 Ile wynosi emerytura z KRUS w 2023 roku?

02 Ile lat trzeba płacić KRUS, aby dostać emeryturę?

03 Ile wynosi emerytura z KRUS po 20 i 25 lat pracy?

Ile wynosi emerytura z KRUS w 2023 roku?

Emerytury z KRUS zostały wzmocnione w marcu 2023 roku. Emerytura podstawowa została podwyższona do 90 proc. emerytury określonej w przepisach emerytalnych, czyli tej wypłacanej przez ZUS. Emerytura z KRUS od 1 marca wynosi 1429,60 zł. Kwota podwyżki świadczenia nie mogła być mniejsza niż 250 zł.

Emerytura z KRUS, jeżeli w wyniku waloryzacji wysokość świadczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, automatycznie zostaje podwyższona do 1588,44 zł. Dodatkowo rolnicy mogą starać się o dodatki do emerytur rolniczych. Te mają rekompensować opłacalność składek z pozarolniczej działalności gospodarczej i działalności w gospodarstwie o powierzchni powyżej 50 ha.

Reklama

Ile lat trzeba płacić KRUS, aby dostać emeryturę?

Emerytura z KRUS zostaje przyznana po przekroczeniu wieku emerytalnego. Rolnik otrzyma emeryturę, jeśli osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet, lub 60 lat w przypadku mężczyzn. Ile lat trzeba płacić KRUS, aby dostać emeryturę? Jeżeli rolnik zakończył działalność przed 31 grudnia 2017, może ubiegać się o emeryturę po 30 latach płacenia KRUS.

Po zmianie przepisów w dniu 1 października 2017 r. o świadczenie mogą się ubiegać kobiety po 60 roku życia i mężczyźni po 65 roku życia. Ile lat trzeba płacić KRUS, aby dostać emeryturę? Nowelizacja sprawiła, że należy przez 25 lat podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (licząc od 1991 roku).

Ile wynosi emerytura z KRUS po 20 i 25 lat pracy?

Ile wynosi emerytura z KRUS? Nie będzie zaskoczeniem fakt, że im niższa kwota emerytury podstawowej i mniejszy okres świadczenia składek na ubezpieczenie społeczne, tym niższa będzie kwota emerytury z KRUS. Ile wynosi emerytura z KRUS 25 lat pracy?

Emeryt z 25-letnim okresem opłacania składek od marca 2023 roku otrzymuje świadczenie w wysokości 1686,93 zł brutto. To o 348,49 zł wiecej niż w roku ubiegłym. 30-letni okres składkowy to 1715,52 zł emerytury z KRUS, 35-letni okres pracy to 1758,41 zł, a 40-letni - 1787,00 zł emerytury.

Zdjęcie Jeżeli rolnik zakończył działalność przed 31 grudnia 2017, może ubiegać się o emeryturę po 30 latach płacenia KRUS. / 123RF/PICSEL

Czytaj także : Jaka jest najniższa emerytura w Polsce? Mniej już się nie da

Dla innego przykładu załóżmy, że rolniczka we własnym gospodarstwie pracowała 21 lat i dodatkowo uzyskiwała dochody z dwóch źródeł - KRUS i ZUS. Wysokość części składkowej rolniczego świadczenia to 21 proc. x 1429,60 zł (kwota emerytury podstawowej), czyli 300,22 zł. Emerytura rolnicza składa się również z części uzupełniającej. Ta w przykładzie wyniesie 1350,97 zł (94,5 proc. x 1429,60 zł).

Ile wynosi emerytura z KRUS po 21 latach pracy? W tym przypadku wysokość emerytury z KRUS wynosi 1651,19 zł brutto (300,22 zł+1350,97 zł). Ze świadczenia potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy również:

Seniorzy będą niepocieszeni. GUS podał nowe dane. Decydują o wysokości emerytury

Przepracowała tylko jeden dzień. Nie uwierzysz, jaką metodę wybrać

Tym seniorom ZUS może zawieszać się. Jesteś w tej grupie?