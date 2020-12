Wystawa „Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie” startuje w Warszawie

To wydarzenie roku na polskim rynku sztuki. Po raz pierwszy wybitny, wart nawet 6 mln złotych obraz Tamary Łempickiej, najdroższego polskiego artysty w historii i trzeciej najdroższej artystki na świecie, pojawi się na aukcji w Polsce.

Zdjęcie W DESA Unicum zobaczyć można również dzieła takich twórców jak Jacek Malczewski, Olga Boznańska, Mojżesz Kisling, Józef Brandt i innych. /INTERIA/materiały prasowe

Do tej pory dzieła tej klasy nie były pokazywane w kraju. W tym roku na aukcji w Christie’s jej obraz sprzedał się za rekordowe 82 mln zł. Pierwszy pokaz pracy Łempickiej odbędzie się 1 grudnia.



Reklama

Obok jej dzieła zobaczyć można będzie również m.in. uważane przez dekady za zaginione prace Juliusza Kossaka i Artura Grottgera czy pokazywane w Polsce po raz pierwszy obrazy Tadeusza Makowskiego i Bolesława Cybisa. 10 grudnia zostaną zlicytowane. 17 grudnia odbędzie się druga sesja aukcji z pracami m.in. Meli Muter.

Tamara Łempicka jest na świecie najbardziej rozpoznawalnym, a także najdrożej sprzedawanym artystą z Polski. Jej prace mają w swoich kolekcjach takie gwiazdy jak Madonna, Barbra Streisand czy Jack Nicholson. Rekordowa cena za jej obraz wynosi 82 mln zł. Wcześniej najdroższą pracą była "La tunique rose" sprzedana w Sotheby’s za 52 mln zł.



Zdjęcie "Czytająca", Tamara Łempicka / INTERIA/materiały prasowe

W październiku tego roku, za obraz przedstawiający dwie nagie kobiety, zapłacono blisko 36 mln zł. Już w grudniu, w DESA Unicum zaprezentowane zostanie jej dzieło "Czytająca" z około 1951 roku. Bywalcy nowojorskiego salonu Łempickiej uznawali dzieło za jej krypto-autoportret. Przedmioty zgromadzone na obrazie wokół pogrążonej w lekturze dziewczyny dokładnie odzwierciedlają wyposażenie mieszkania artystki - charakterystyczny kinkiet z lustrem, masywny mahoniowy kabinet i krzesła z cytrynową tapicerką.



Wartość dzieła szacowana jest nawet na 6 mln zł. Historia zapamiętała Tamarę Łempicką jako charyzmatyczną Królową Art Déco. Gdziekolwiek się nie pojawiła, dawała o sobie znać temperamentem i niewyparzonym językiem. Znana była z kokainowych maratonów i sesji malarskich z nagimi modelkami, z których część zostawała jej kochankami. W przyszłym roku duża wystawa prac tej artystki ma zostać pokazana na Zamku w Lublinie.

Zaprezentowane szerokiej publiczności zostanie również najcenniejsze dzieło Tadeusza Makowskiego "Dzieci i zwierzęta". To może być rekord na pracy tego artysty, bowiem jej wartość szacowana jest nawet na 3 mln zł. Obraz prezentowany był po raz pierwszy w 1928 roku w galerii Berthy Weill, słynnej paryskiej galerzystki, która jako pierwsza odkryła Pabla Picassa i wypromowała Amedeo Modiglianiego. Dzieło należało do kolekcji pisarza i głównego mecenasa Tadeusza Makowskiego, Louisa Léon-Martina.



Zdjęcie "Dzieci i zwierzęta", Tadeusz Makowski / INTERIA/materiały prasowe

Artysta jest jednym z najważniejszych polskich malarzy. Głównym tematem swojej twórczości uczynił wizerunki dzieci. W pracy prezentowanej w DESA Unicum przedstawił urokliwą scenę grupy dzieci w paryskim zoo w Lasku Bulońskim, które przypatrują się zwierzętom. "Pod względem kolorystycznej orkiestracji, wydobycia lirycznej emocji i zniewalającego uroku obraz ten ma mało równych sobie w całej twórczości artysty" - pisała badaczka twórczości Makowskiego, Władysława Jaworska.

Z kolei po ponad 80 latach do Polski powrócił zjawiskowy i najwybitniejszy obraz Bolesława Cybisa "Boże Narodzenie w Łowiczu". W 1934 roku praca pojechała na wystawę w Carnegie Institute w Pittsburghu i wkrótce potem została nabyta przez Andreya Avinoffa, kolekcjonera i dyrektora Carnegie Museum of Natural History. W zbiorach jego rodziny pozostawał aż do tego roku.



Najważniejsze prace tego artysty znajdują się w polskich i amerykańskich muzeach. Pojawienie się dzieła tej klasy na rynku jest ogromnym wydarzeniem. Cybis stworzył serię obrazów inspirowanych folklorem łowickim. Portretował dziewczyny w pasiastych strojach, nawiązując jednak do stylistyki malarstwa dawnych mistrzów.

Zdjęcie "Walka", Artur Grottger / INTERIA/materiały prasowe

Niezwykle ciekawe są również dwa wybitne dzieła, uważane przez dekady za zaginione. Pierwsze z nich to praca Artura Grottgera "Walka" z 1864 roku. Na rynku pojawiło się dotychczas zaledwie kilka prac olejnych tego malarza, który jednak uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich twórców XIX-wiecznych.



Za sprawą swoich cyklów rysunkowych zbudował cały obszar polskiej kultury wizualnej związany z powstaniem styczniowym. Do niego również nawiązuje dzieło prezentowane w DESA Unicum. Drugim dziełem jest cykl rysunków, będących pierwszymi ilustracjami do książki "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Autorem tych prac był Juliusz Kossak. Rysunki wypłynęły przy okazji jubileuszowej wystawy malarza.

W DESA Unicum zobaczyć można również dzieła takich twórców jak Olga Boznańska, Jacek Malczewski, Mojżesz Kisling, Józef Brandt, Mela Muter czy Henryk Hayden. 10 grudnia o godz. 19 pójdą pod młotek w największym domu aukcyjnym, DESA Unicum. Licytować można online, telefonicznie, przez aplikację czy zlecenia stałe. Aukcję transmitowana będzie na żywo w kanałach społecznościowych DESA Unicum.

17 grudnia odbędzie się II sesja aukcji Sztuka Dawna. Zaprezentowanych zostanie na niej ponad 80 wybitnych prac m.in. wczesne płótno Mojżesza Kislinga czy praca z serii "Macierzyństwo" Meli Muter.

Wystawa "Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie": 1-10 grudnia 2020, godz. 19.00, Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

Aukcja "Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie": 10 grudnia 2020, godz. 19.00, Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa